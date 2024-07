REP Fitness startet exklusiven Vorverkauf für den europäischen Markt

DENVER, 15. Juli 2024 /PRNewswire/ -- REP Fitness, ein innovativer Marktführer für Fitnessgeräte, gibt stolz den Beginn der Vorverkaufsphase für europäische Kunden bekannt. Dieser Meilenstein markiert den Beginn des Engagements von REP, seine hochwertigen Produkte direkt an Fitness-Enthusiasten und Profis in ganz Europa anzubieten.

Nach seiner erfolgreichen Expansionsstrategie in den Vereinigten Staaten und anderen internationalen Märkten ist REP nun bereit, seine hochmodernen Kraftgeräte auch den europäischen Verbrauchern anzubieten. Die Vorverkaufsinitiative soll einen frühzeitigen Zugang zu den begehrten REP-Produkten ermöglichen und sicherstellen, dass sich die Kunden ihre Wunschgeräte sichern können.

„Wir freuen uns sehr, REP auf dem europäischen Markt einzuführen", sagte Ryan McGrotty, Co-CEO von REP. „Diese Expansion steht für unser Engagement, hochwertige Fitnessgeräte in großem Umfang zu liefern, damit ein breiteres Publikum die Qualität, die Innovation und die kundenorientierte Denkweise, die REP auszeichnen, erleben kann".

Um diese Expansion zu erleichtern, ist REP eine Partnerschaft mit den etablierten europäischen Fitness-Veteranen Fitness Engros und Innovex Fitness eingegangen. Diese Partnerschaften sind von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung des Direct-to-Consumer-Ansatzes von REP mit einer lokalisierten Perspektive für Europa und gewährleisten einen nahtlosen Zugang und einen außergewöhnlichen Service für diese neue Kundengruppe.

Brian Andersen, CEO von REP Europe, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, REP-Produkte direkt auf dem europäischen Markt einzuführen. Sie wurden sorgfältig entwickelt, um die Anforderungen von Sportlern unabhängig von ihrem Fitnessniveau zu erfüllen, und wir sind zuversichtlich, dass sie bei europäischen Kunden, die hochwertige und langlebige Produkte suchen, großen Anklang finden werden".

Zum Vorverkaufsstart wird eine ausgewählte Auswahl an REP-Produkten präsentiert, darunter Favoriten wie das PR-5000 Power Rack, Arcadia™ Compact Functional Trainer und BlackWing™ Adjustable Bench, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Heimtrainern und kommerziellen Einrichtungen gleichermaßen zugeschnitten sind.

Diese Expansion baut auf dem jahrzehntelangen Ruf von REP für Innovation und erstklassige Kundenbetreuung auf und stärkt die Position des Unternehmens als Marktführer in der Fitnessgerätebranche.

ÜBER REP FITNESS:

REP Fitness wurde 2012 in Colorado gegründet und entwickelt und fertigt Kraftgeräte von Weltklasse, die für ihre Qualität und Langlebigkeit bekannt sind. Mit einem leidenschaftlichen Team, das sich für hervorragende Fitnessleistungen einsetzt, hat REP Fitness Auszeichnungen erhalten, wie z. B. die Aufnahme in die Inc. 5.000 der am schnellsten wachsenden Unternehmen und Auszeichnungen von führenden Fitnesszeitschriften.

Weitere Informationen über REP und das Vorverkaufsangebot finden Sie unter repfitness.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2305735/Rep_Fitness_Logo.jpg