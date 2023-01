Replica Analytics lance un nouveau cours visant à aider les organisations à surmonter les problèmes d'accès aux données

OTTAWA, Ontario, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Replica Analytics Ltd, une entreprise d'Aetion®, a annoncé une série de nouveaux cours intitulés Practical De-identification Methods for Health Data, visant à aider les établissements de santé et d'autres organisations à surmonter les difficultés d'accès aux données et de partage auxquelles elles peuvent être confrontées.

« Nous avons constaté qu'il fallait davantage de connaissances et de compétences dans les méthodes modernes de dépersonnalisation. Nous avons alors élaboré ce cours très pratique pour aider les organisations à comprendre et à appliquer de nouvelles solutions à leurs problèmes d'accès et de partage des données », a déclaré le Dr Khaled El Emam, co-enseignant du cours, premier vice-président et directeur général de Replica Analytics, qui possède plus de 20 ans d'expérience pratique dans le développement et l'application de technologies améliorant la confidentialité. « Nous nous concentrons principalement sur le secteur de la santé, où nous avons beaucoup d'expérience et où les données sont sans doute les plus sensibles. Notre cours peut cependant s'appliquer parfaitement à d'autres secteurs. »

Pour innover, les organisations doivent tirer parti des données, mais elles ont de nombreux problèmes à accéder à des ensembles de données réalistes tout en respectant la confidentialité. Les méthodes modernes de dépersonnalisation et d'anonymisation des ensembles de données, afin que ceux-ci puissent être utilisés plus facilement, font partie de la solution. Le nouveau cours aide les organisations à préserver la confidentialité d'une manière conforme aux réglementations contemporaines, telles que la méthode HIPAA Expert Determination et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il couvre les données structurées, y compris les ensembles de données d'essais cliniques et les ensembles de données réelles, ainsi que les multiples techniques de transformation des données, comme les méthodes fondées sur le risque et la production de données synthétiques. L'accent est mis sur le développement de l'expertise des participants dans les méthodes d'évaluation et de gestion des risques pour la vie privée, ainsi que sur les mesures de protection pour le traitement des données à des fins secondaires. Des exercices pratiques complètent les instructions d'experts de renommée mondiale dans ce domaine.

Le cours a été conçu pour plaire à un large public, notamment les principaux responsables de la protection des renseignements personnels et des données, les responsables de l'information et les analystes de données, entre autres. Les participants au cours inaugural, qui s'est tenu à New York en octobre 2022, recommandent fortement le cours aux autres. Les concepts sont expliqués clairement, « même pour les participants qui connaîtraient moins bien ce domaine », selon un scientifique des données senior de l'industrie pharmaceutique, qui a également noté que « les exemples pratiques et réels de chaque explication montrent clairement que les instructeurs ont des années d'expérience ».

Les prochains cours de formation sur les méthodes pratiques de désidentification des données sur la santé en 2023 comprennent :

Dubaï (28–29 janvier)

San Francisco (6–7 février)

Toronto (7–8 mars)

(7–8 mars) Washington DC (6 avril)

Barcelone (24–25 avril)

Les personnes intéressées peuvent trouver plus de renseignements et s'inscrire via ce lien : https://replica-analytics.com/news-events/ .

À propos de Replica Analytics, une entreprise Aetion

Replica Analytics Ldt est le premier fournisseur de technologie de génération de données synthétiques basée sur la science pour le secteur de la santé. La société est pionnière dans le développement de technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. La société a été rachetée fin 2021 par Aetion, le principal fournisseur de technologies de données réelles probantes de qualité réglementaire. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre certains des nombreux défis majeurs auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://replica-analytics.com/ .

À propos d'Aetion

Aetion est une entreprise d'analyse de données médicales qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de régulation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps enseignant de la faculté de médecine d'Harvard ayant des décennies d'expérience dans le domaine de l'épidémiologie et de la recherche sur les résultats en matière de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de santé, à savoir ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand, afin d'orienter le développement et la commercialisation des produits ainsi que l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc.

Anne-Marie Hayden, communications Replica Analytics, [email protected]

SOURCE Replica Analytics