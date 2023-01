Replica Analytics lanza un nuevo curso de formación para superar los problemas de acceso a los datos

-Replica Analytics lanza un nuevo curso de formación para ayudar a las organizaciones a superar los problemas de acceso a los datos

OTTAWA, ON, 17 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, Replica Analytics Ltd, una compañía Aetion®, ha anunciado una serie de nuevos cursos de formación, titulados Practical De-identification Methods for Health Data (Métodos prácticos de desidentificación de datos sanitarios), destinados a ayudar a las organizaciones sanitarias y de otro tipo a superar los retos de acceso e intercambio de datos a los que pueden enfrentarse.

"Vimos la necesidad de un mayor conocimiento y desarrollo de habilidades en metodologías modernas de desidentificación, por lo que desarrollamos este curso altamente práctico para ayudar a las organizaciones a entender y aplicar nuevas soluciones a sus retos de acceso e intercambio de datos", dijo el Dr. Khaled El Emam, co-instructor del curso y SVP y GM de Replica Analytics, quien tiene más de 20 años de experiencia práctica en el desarrollo y aplicación de tecnologías de mejora de la privacidad. "Nos centramos principalmente en el sector sanitario, donde tenemos una gran experiencia y donde los datos son posiblemente los más sensibles; sin embargo, nuestro curso es muy aplicable a otros sectores."

Para innovar, las organizaciones necesitan aprovechar los datos, pero se enfrentan a muchos problemas para obtener acceso a conjuntos de datos realistas y, al mismo tiempo, preservar la privacidad. Los métodos modernos para desidentificar y anonimizar conjuntos de datos, de modo que puedan utilizarse más fácilmente, son parte de la solución. El nuevo curso ayuda a las organizaciones a preservar la privacidad de forma coherente con las normativas actuales, como el método de Determinación Experta de HIPAA y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Cubre datos estructurados, incluidos conjuntos de datos de ensayos clínicos y conjuntos de datos del mundo real, así como múltiples técnicas de transformación de datos, como métodos basados en riesgos y generación de datos sintéticos. Se hace especial hincapié en el desarrollo de la experiencia de los participantes en métodos de evaluación y gestión de riesgos para la privacidad, así como en salvaguardias para el tratamiento de datos con fines secundarios. Los ejercicios prácticos complementan la formación impartida por expertos mundiales en la materia.

El curso de formación se diseñó para atraer a un público amplio, incluidos responsables de privacidad y datos, responsables de información y analistas de datos, entre otros. Los participantes en el curso inaugural, celebrado en Nueva York en octubre de 2022, recomiendan encarecidamente el curso a otras personas. Los conceptos quedan claros "incluso para alguien menos familiarizado con este campo", según un científico de datos sénior de la industria farmacéutica, que también señaló que "los ejemplos prácticos y reales entretejidos en cada explicación dejan claro que los instructores tienen años de experiencia."

Los próximos cursos de formación de Practical De-identification Methods for Health Data en 2023 incluyen:

Dubai (28-29 de enero)

(28-29 de enero) San Francisco (6-7 de febrero)

(6-7 de febrero) Toronto (7-8 de marzo)

(7-8 de marzo) Washington DC (6 de abril)

(6 de abril) Barcelona (24-25 de abril)

Los interesados pueden encontrar más información e inscribirse en este enlace: https://replica-analytics.com/news-events/

Acerca de Replica Analytics, una compañía Aetion

Replica Analytics Ltd. es el principal proveedor de tecnología SDG basada en la ciencia para el sector sanitario. La empresa es pionera en el desarrollo de tecnologías únicas para generar datos sintéticos que protegen la privacidad y mantienen las propiedades estadísticas de los datos del mundo real (RWD). La empresa fue adquirida a finales de 2021 por Aetion, el principal proveedor de tecnología de pruebas del mundo real (RWE) de calidad reglamentaria. El software Replica Synthesis proporciona un conjunto completo de capacidades de generación y evaluación de datos sintéticos que pueden resolver múltiples grandes desafíos a los que se enfrenta la industria de las ciencias de la vida, y la investigación de la salud en general. Para más información, visite: https://replica-analytics.com/.

Acerca de Aetion

Aetion Inc. es una empresa de análisis de la atención sanitaria que ofrece pruebas del mundo real a fabricantes, compradores y reguladores de tratamientos y tecnologías médicas. La plataforma Aetion Evidence Platform® analiza datos del mundo real para producir respuestas transparentes, rápidas y científicamente validadas sobre seguridad, eficacia y valor. Fundada por profesores de la Facultad de Medicina de Harvard con décadas de experiencia en epidemiología e investigación de resultados sanitarios, Aetion informa sobre las decisiones más críticas de la atención sanitaria -qué funciona mejor, para quién y cuándo- para guiar el desarrollo de productos, la comercialización y la innovación en los pagos. Más información en aetion.com y síganos en @aetioninc.

Anne-Marie Hayden, Replica Analytics Communications, [email protected]

