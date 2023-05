Reportaje de China Matters: Cómo una figura legendaria aporta cultura y valor

BEIJING, 14 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Sun Wukong, o el Rey Mono, es un conocido personaje heroico de las leyendas chinas. Desarrolladas a partir de la cultura china, las historias protagonizadas por Sun, como Born in a Stone, Havoc in Heaven y The Leaf-Palm Fan, se han promocionado en el resto del mundo. Para ayudar a que las historias de Sun Wukong lleguen a Oriente Medio, un corto de animación Be the Sun Wukong in Your World cuenta una historia de desafío y coraje.

Be the Sun Wukong in Your World.

Este corto de animación presenta a un niño jordano llamado Mudd, que era tímido y poco confiado. Su padre le envía como regalo una figura y un conjunto de libros de Sun Wukong. Acompañado por Sun Wukong, se vuelve más valiente y confiado. Después de crecer, empieza a animar a los demás contándoles las historias de Sun Wukong.

"La maravilla no se crea por el poder divino, sino por el esfuerzo continuo", así rezan las palabras al final del corto animado. "Sé el Sun Wukong de tu mundo, sé el héroe definido por ti mismo". Llevando su historia de China a Oriente Medio, Sun Wukong emprende una nueva aventura.

Este corto de animación está coproducido por State Investment Development Corporation y China Matters. Con la historia de Sun Wukong, los habitantes de Oriente Medio y otras regiones tendrán más acceso a la cultura tradicional china.

Enlace Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=06X_LLYHW2k

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735490/China_Matters_Logo.jpg

