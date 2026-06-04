REPT BATTERO s'associe à Premier IP d'Inter Milan pour faire ses débuts au salon SNEC de Shanghai

SHANGHAI, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 3 juin, la conférence internationale Solar PV et Smart Energy de Shanghai SNEC a démarré en grande pompe. L'ancienne légende de l'Inter Milan, Iván Córdoba, s'est rendu sur le stand de REPT BATTERO, où il a pris part à une discussion passionnante sur la marque, a effectué une visite guidée approfondie de l'exposition et a rejoué des buts légendaires de l'Inter Milan avec les supporters. Il a également offert des maillots dédicacés et des articles co-brandés à l'effigie de Junbao, la mascotte de REPT BATTERO. Cet événement a marqué la première collaboration hors ligne entre les deux parties lors d'une exposition internationale après l'annonce officielle de leur partenariat.

REPT BATTERO & INTER MILAN

Lors de l'exposition, REPT BATTERO a présenté simultanément deux nouvelles cellules de batterie de stockage d'énergie majeures, conçues pour différentes applications clés. La première est la cellule sodium-ion haute capacité Wending® 320 Ah, conçue pour les applications de stockage d'énergie à grande échelle. Ce produit présente quatre atouts majeurs : « une capacité très élevée, une durée de vie très longue, un rendement énergétique très élevé et une plage de températures très étendue ». Il a une durée de vie supérieure à 20 000 cycles et conserve une efficacité énergétique de ≥97 % pendant les cycles de charge et de décharge. La deuxième est la batterie lithium-ion haute puissance de 85 Ah, spécialement conçue pour répondre aux besoins en alimentation de secours hautement fiable et en lissage des pics de consommation des centres de données d'intelligence artificielle (AIDC). Il supporte un taux de décharge continu maximal de 10C, a une durée de vie supérieure à 60 000 cycles et a passé avec succès de nombreux tests de sécurité rigoureux, y compris des tests d'emballement thermique et de pénétration d'aiguille.

Au cours de l'exposition, REPT BATTERO a non seulement signé sur place un accord de coopération stratégique avec Jiangsu YuanZhi Energy Technology Co., Ltd., mais a également lancé officiellement le « Battery Passport » ainsi que ses dernières avancées en matière de gestion ESG tout au long du cycle de vie, démontrant ainsi l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur d'une fabrication écologique et du développement durable.

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