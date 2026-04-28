Republic Power Group Limited annonce un investissement stratégique et un accord d'accès à la technologie pour pénétrer les marchés à forte croissance de la tokenisation des RWA et des infrastructures blockchain

La transaction marque la première phase de la stratégie élargie en matière d'actifs numériques de RPGL, avec une prise de participation dans NVC Partners et des capacités de plateforme de qualité institutionnelle pour les RWA.

SINGAPOUR, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Republic Power Group Limited (NASDAQ : RPGL) (« RPGL » ou la « Société »), fournisseur de logiciels et de solutions technologiques pour les entreprises, basé à Singapour, annonce aujourd'hui avoir conclu une transaction définitive impliquant (i) l'acquisition d'une participation stratégique dans NVC Partners Limited, et (ii) un accord portant sur des services technologiques et la mise à disposition d'une plateforme avec NVTH Limited et son affilié NVTHK Limited (collectivement, « NVT »).

Dans le cadre de cette transaction, RPGL a acquis une participation de 10 % dans NVC Partners Limited, une société axée sur la fourniture d'une infrastructure basée sur la blockchain et d'un soutien opérationnel pour la tokenisation des RWA. Parallèlement, RPGL a conclu un accord technologique en vertu duquel il obtiendra les droits et l'accès à des technologies propriétaires de plateforme d'actifs numériques, y compris un système de tokenisation d'actifs réels (« RWA », real-world asset) et une infrastructure de trading secondaire connexe, ainsi que le développement des capacités techniques associées, le support et les services de maintenance continue.

Expansion stratégique dans le domaine de l'infrastructure d'actifs numériques

Cette transaction représente une étape importante dans l'expansion de RPGL sur les marchés de l'infrastructure financière et d'actifs numériques fondés sur la blockchain et permet à la société de rivaliser dans le secteur à croissance rapide de la tokenisation d'actifs réels (« RWA »). En intégrant les flux de travail basés sur la blockchain dans son écosystème de logiciels d'entreprise existant, RPGL vise à améliorer ses offres de services et à se développer dans la finance numérique institutionnelle et les solutions pour les marchés de capitaux. La société a l'intention de s'appuyer sur sa base de clientèle établie à Singapour, Hong Kong et en Asie du Sud-Est pour favoriser l'adoption par les institutions réglementées et les entreprises clientes.

Commentaire de la direction

Ziyang Long, directeur général de RPGL, commente :

« Cette transaction constitue une avancée majeure dans l'évolution de RPGL vers une entreprise de plateforme pilotée par la technologie, spécialisée dans les infrastructures financières numériques. En combinant notre expertise des systèmes d'entreprise avec l'accès à la technologie blockchain de qualité institutionnelle, nous positionnons RPGL pour participer à la prochaine vague d'innovation des marchés de capitaux, en particulier dans la tokenisation d'actifs réels et les solutions d'actifs numériques conformes. »

Un représentant de NVT ajoute :

« Les solides relations institutionnelles de RPGL et ses capacités d'intégration d'entreprise en font un partenaire stratégique pour développer l'adoption de l'infrastructure d'actifs numériques. Nous pensons que cette collaboration permettra d'accélérer le déploiement des solutions de tokenisation dans toute l'Asie. »

Présentation de la plateforme technologique

Les technologies de la plateforme mises à la disposition de RPGL comprennent un système complet de symbolisation d'actifs réels conçu pour soutenir l'émission numérique d'instruments financiers, ainsi qu'une infrastructure de trading secondaire qui facilite les transactions institutionnelles et de pair à pair. Ces technologies sont soutenues par des modules intégrés de conformité, de règlement et d'exécution blockchain, permettant des flux de transactions de bout en bout sécurisés et efficaces. La plateforme est construite sur une architecture évolutive qui permet un déploiement et une intégration transparente avec les systèmes existants. En outre, RPGL bénéficiera d'une formation technique, de services de support et de maintenance continue afin d'assurer un déploiement et une commercialisation efficaces de la plateforme.

Opportunité de marché

Le marché mondial de la tokénisation des actifs réels est l'un des segments de la technologie financière qui connaît la croissance la plus rapide, et RPGL se positionne pour saisir cette opportunité à un moment charnière. La valeur des actifs réels tokenisés sur la blockchain a atteint 27,7 milliards de dollars en avril 2026, ce qui représente une augmentation vertigineuse de 300 % en glissement annuel par rapport aux 6,6 billions de dollars d'avril 2025 et une multiplication par près de 245 par rapport aux 85 millions de dollars de 2020. Une étude de marché plus large, incluant l'activité de tokenisation institutionnelle sur les blockchains publiques et privées, évalue le marché à environ 418,57 milliards de dollars en 2026, en croissance à un TCAC de 63,6 %, et devrait atteindre 3 billions de dollars d'ici 2030. RPGL estime que cette expansion sera soutenue par une plus grande clarté réglementaire dans les principaux centres financiers tels que Hong Kong et Singapour, ainsi que par une participation accrue des investisseurs institutionnels. En outre, la demande croissante d'infrastructures de marchés financiers plus efficaces, transparentes et rentables devrait encore accélérer l'adoption à long terme des technologies de tokenisation.

À propos de Republic Power Group Limited

Republic Power Group Limited est un fournisseur de solutions logicielles personnalisées de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de services de conseil et de support à l'infrastructure technique pour les entreprises et les clients institutionnels à Singapour, en Malaisie et à Hong Kong.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://republicpower.net/.

À propos de NVT

NVTHK Limited est une société Fintech basée à Hong Kong et créée en 2019.

En tant que fournisseur de solutions commerciales complètes, NVTHK a la capacité de fournir aux entreprises et aux institutions financières des services de conseil et d'accompagnement stratégiques, techniques et opérationnels concernant les initiatives de blockchain, y compris les cadres de tokenisation RWA, l'infrastructure de paiement du grand livre distribué et l'architecture de la plateforme connexe, dans le but de faire le lien entre la finance traditionnelle et le Web3. NVT a mis en place l'un des plus grands écosystèmes intégrés qui permet une connectivité transparente et un flux de valeur entre les clients, les actifs et les marchés.

Au cours des deux dernières années, NVT a soutenu une série de transactions historiques, notamment le premier titre tokenisé de Hong Kong en vertu de la loi de Hong Kong pour GF Securities (Hong Kong), les premiers billets de reconditionnement tokenisés transférables, les jetons de liquidité à court terme adossés à des actifs (STBL) pour Cinda International Asset Management Limited, et le premier fonds de partenariat limité tokenisé de Hong Kong avec Golden Continent Asset Management. NVT a également fourni l'infrastructure blockchain pour la première obligation tokenisée libellée en CNH de Hong Kong (500 millions de CNH) émise par Shenzhen Futian Investment Holdings Co., Ltd., cotée sur les bourses de Macao et de Shenzhen.

Au-delà des institutions financières, NVT a noué des partenariats stratégiques avec des leaders de l'industrie dans plusieurs secteurs à forte croissance, notamment la robotique, les nouvelles énergies, l'informatique basée sur l'IA et l'infrastructure des centres de données. Ces partenariats représentent des cas d'utilisation concrets et réels de la tokenisation dans des secteurs qui représentent collectivement des milliers de milliards de dollars d'actifs, ce qui indique que la tokenisation des RWA s'étend rapidement au-delà des marchés de capitaux dans l'économie numérique au sens large.

Ces exemples de réussite mettent en évidence les capacités multidimensionnelles de NVT, sa crédibilité sur le marché, combinant l'innovation technologique, l'excellence de la coordination et l'expertise en matière de conformité pour favoriser l'adoption de la tokenisation des actifs pondérés en fonction des risques. NVT continue de faire le pont entre la finance traditionnelle et la finance numérique et de donner aux institutions les moyens de prospérer sur les marchés mondiaux.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nvt.com.hk.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 (la loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières), telle que modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934 (la loi de 1934 sur les opérations de bourse), telle que modifiée. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées sur les attentes et les projections actuelles de la société concernant des événements futurs qui, selon la société, pourraient affecter sa situation financière, ses résultats d'exploitation, sa stratégie d'entreprise et ses besoins financiers. La société a tenté d'identifier ces déclarations prospectives par des mots ou expressions tels que « peut », « sera », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « est/sont susceptible(s) de », « potentiel », « continuer » ou d'autres expressions similaires. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs, ou de changements dans ses attentes survenant après la date du présent communiqué de presse, sauf si la loi l'exige. Ces déclarations sont soumises à des incertitudes et à des risques, y compris, mais sans s'y limiter, les incertitudes liées aux conditions du marché, à l'évolution de la réglementation et à d'autres facteurs décrits dans les documents déposés par la société auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), notamment la section « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F, ainsi que dans ses autres rapports déposés ou fournis de temps à autre à la SEC. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, elle ne peut pas vous garantir que ces attentes se révéleront exactes. La société attire l'attention des investisseurs sur le fait que les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats anticipés, et encourage les investisseurs à examiner d'autres facteurs susceptibles d'affecter ses résultats futurs dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, disponibles à l'adresse suivante : www.sec.gov.