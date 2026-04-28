Republic Power Group Limited kündigt strategische Investition und Vereinbarung über Technologiezugang an, um in die wachstumsstarken Märkte für RWA-Token und Blockchain-Infrastruktur einzusteigen

Die Transaktion markiert die erste Phase der erweiterten Strategie von RPGL im Bereich digitaler Assets und bietet eine Beteiligung an NVC Partners sowie eine RWA-Plattform für institutionelle Anleger

SINGAPUR, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Republic Power Group Limited (NASDAQ: RPGL) („RPGL" oder das „Unternehmen"), ein in Singapur ansässiger Anbieter von Unternehmenssoftware und Technologielösungen, gab heute den Abschluss einer endgültigen Transaktion bekannt, die (i) den Erwerb einer strategischen Kapitalbeteiligung an NVC Partners Limited und (ii) eine Vereinbarung über Technologiedienstleistungen und die Bereitstellung von Plattformen mit NVTH Limited und deren Tochtergesellschaft NVTHK Limited (zusammen „NVT") umfasst.

Im Rahmen der Transaktion hat RPGL eine 10-prozentige Beteiligung an NVC Partners Limited erworben, einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Blockchain-basierter Infrastruktur und Betriebsunterstützung für die RWA-Tokenisierung konzentriert. Parallel dazu hat RPGL eine Technologie-Vereinbarung abgeschlossen, durch die das Unternehmen die Rechte und den Zugang zu proprietären digitalen Asset-Plattform-Technologien erhält, einschließlich eines Real-World-Asset („RWA")-Tokenization-Systems und einer damit verbundenen sekundären Handelsinfrastruktur, zusammen mit den damit verbundenen technischen Fähigkeiten, Entwicklungs-, Support- und Wartungsdienstleistungen.

Strategische Expansion in die digitale Asset-Infrastruktur

Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Schritt bei der Expansion von RPGL in Blockchain-gestützte Finanzinfrastruktur- und Digital-Asset-Märkte dar und positioniert das Unternehmen, um im schnell wachsenden Sektor der Tokenisierung von Real-World-Assets („RWA") zu konkurrieren. Durch die Integration von Blockchain-basierten Workflows in sein bestehendes Unternehmenssoftware-Ökosystem möchte RPGL sein Dienstleistungsangebot erweitern und in den Bereich der institutionellen digitalen Finanz- und Kapitalmarktlösungen expandieren. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen etablierten Kundenstamm in Singapur, Hongkong und Südostasien zu nutzen, um die Akzeptanz bei regulierten Institutionen und Unternehmenskunden zu fördern.

Kommentar des Managements

Ziyang Long, Chief Executive Officer von RPGL, kommentierte:

„Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von RPGL zu einem technologiegetriebenen Plattformunternehmen mit Kompetenzen in der digitalen Finanzinfrastruktur. Durch die Kombination unserer Expertise im Bereich der Unternehmenssysteme mit dem Zugang zu institutioneller Blockchain-Technologie positionieren wir RPGL, um an der nächsten Welle von Kapitalmarktinnovationen teilzunehmen, insbesondere im Bereich der Tokenisierung von realen Vermögenswerten und konformen Lösungen für digitale Vermögenswerte."

Ein Vertreter von NVT fügte hinzu:

„RPGLs starke institutionelle Beziehungen und Fähigkeiten zur Unternehmensintegration machen das Unternehmen zu einem strategischen Partner für die Ausweitung der Einführung von Infrastruktur für digitale Assets. Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit den Einsatz von Tokenisierungslösungen in ganz Asien beschleunigen wird."

Überblick über die Technologieplattform

Die RPGL zur Verfügung gestellten Plattformtechnologien umfassen ein umfassendes System zur Tokenisierung von realen Vermögenswerten, das die digitale Ausgabe von Finanzinstrumenten unterstützt, sowie eine sekundäre Handelsinfrastruktur, die sowohl institutionelle als auch Peer-to-Peer-Transaktionen ermöglicht. Diese Technologien werden durch integrierte Compliance-, Abwicklungs- und Blockchain-Ausführungsmodule unterstützt, die sichere und effiziente durchgängige Transaktionsabläufe ermöglichen. Die Plattform basiert auf einer skalierbaren Architektur, die eine nahtlose Bereitstellung im Unternehmen und die Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Darüber hinaus wird RPGL technische Schulungen, laufende Systemunterstützung und Wartungsdienste erhalten, um eine effektive Einführung und Vermarktung der Plattform zu gewährleisten.

Marktchance

Der globale RWA-Tokenisierungsmarkt ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente in der Finanztechnologie, und RPGL positioniert sich, um diese Gelegenheit an einem Wendepunkt zu nutzen. Der Wert der tokenisierten RWA auf der Blockchain erreichte im April 2026 27,7 Milliarden US-Dollar, was einen atemberaubenden Anstieg um 300 % gegenüber dem Vorjahr von 6,6 Milliarden US-Dollar im April 2025 und eine fast 245-fache Steigerung gegenüber 85 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 bedeutet. Umfassendere Marktforschung, die institutionelle Tokenisierungsaktivitäten über öffentliche und private Blockchains einschließt, schätzt den Markt auf ca. 418,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, mit einer CAGR von 63,6 %, und wird bis 2030 voraussichtlich 3 Billionen US-Dollar erreichen. RPGL ist der Ansicht, dass diese Expansion durch die zunehmende Klarheit der Vorschriften in wichtigen Finanzzentren wie Hongkong und Singapur sowie durch die steigende Beteiligung institutioneller Anleger unterstützt wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach einer effizienteren, transparenteren und kostengünstigeren Kapitalmarktinfrastruktur die langfristige Einführung von Tokenisierungstechnologien weiter beschleunigen wird.

Informationen zu Republic Power Group Limited

Republic Power Group Limited ist ein Anbieter von maßgeschneiderten ERP-Softwarelösungen, Beratungsdienstleistungen und technischer Infrastrukturunterstützung für Unternehmen und institutionelle Kunden in Singapur, Malaysia und Hongkong.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://republicpower.net/

Informationen zu NVT

NVTHK Limited ist ein 2019 gegründetes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Hongkong.

NVTHK ist als Anbieter von umfassenden Geschäftslösungen in der Lage, Unternehmen und Finanzinstituten strategische, technische und operative Beratungs- und Unterstützungsdienste in Bezug auf Blockchain-Initiativen zu bieten, einschließlich RWA-Tokenization-Frameworks, Distributed-Ledger-Zahlungsinfrastrukturen und zugehöriger Plattformarchitekturen mit dem Ziel, eine Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und Web3 zu schlagen. NVT hat eines der größten integrierten Ökosysteme aufgebaut, das nahtlose Konnektivität und Wertfluss zwischen Kunden, Vermögenswerten und Märkten ermöglicht.

In den vergangenen zwei Jahren hat NVT eine Reihe bahnbrechender Transaktionen unterstützt, darunter das erste tokenisierte Wertpapier nach Hongkonger Recht für GF Securities (Hongkong), die ersten übertragbaren tokenisierten Repackaging Notes, Short-Term Asset-Backed Liquidity Note Token (STBL) für Cinda International Asset Management Limited, und Hongkongs ersten tokenisierten Limited Partnership Fund mit Golden Continent Asset Management. NVT stellte auch die Blockchain-Infrastruktur für Hongkongs erste CNH-denominierte tokenisierte Anleihe (CNH 500 Millionen) bereit, die von Shenzhen Futian Investment Holdings Co. Ltd. ausgegeben wurde und an den Börsen von Macau und Shenzhen notiert ist.

Neben Finanzinstituten hat NVT strategische Partnerschaften mit Branchenführern in verschiedenen wachstumsstarken Sektoren wie Robotik, neue Energien, KI-Computing und Rechenzentrumsinfrastruktur aufgebaut. Diese Partnerschaften stellen konkrete, reale Anwendungsfälle für die Tokenisierung in Branchen dar, die zusammen Billionen von US-Dollar an Vermögenswerten adressieren – ein Zeichen dafür, dass sich die RWA-Tokenisierung rasch über die Kapitalmärkte hinaus in die breitere digitale Wirtschaft ausbreitet.

Diese erfolgreichen Fälle unterstreichen die mehrdimensionalen Fähigkeiten und die Glaubwürdigkeit von NVT auf dem Markt, die technologische Innovation, exzellente Koordination und Compliance-Expertise kombinieren, um die Einführung von RWA-Tokenization voranzutreiben. NVT schlägt weiterhin eine Brücke zwischen dem traditionellen und dem digitalen Finanzwesen und befähigt Institutionen, auf den globalen Märkten erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nvt.com.hk.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Das Unternehmen hat versucht, diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Ausdrücke wie „können", „werden", „erwarten", „antizipieren", „anstreben", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „glauben", „ist/sind wahrscheinlich", „potenziell", „weiterhin" oder ähnliche Ausdrücke zu kennzeichnen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Aussagen unterliegen Ungewissheiten und Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, regulatorischen Entwicklungen und anderen Faktoren, die in den von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich des Abschnitts zu Risikofaktoren des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F sowie in seinen anderen Berichten, die von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht oder vorgelegt werden, erörtert werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht versichern, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, und das Unternehmen warnt die Anleger, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC zu prüfen, die unter www.sec.gov eingesehen werden können.