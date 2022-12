Request Finance annonce la publication du guide pour les directeurs financiers du Web3

SINGAPOUR, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Request Finance annonce la publication du premier guide pour les directeurs financiers du Web3 : un outil pratique au quotidien élaboré à partir des expériences et de l'expertise de plus de 250 directeurs financiers et responsables des opérations de sociétés crypto, parmi lesquelles Chainlink, Ledger, et Superfluid.

The Ultimate Web3 CFO Guide, by Request Finance

Christophe Lassuyt, PDG et cofondateur de Request Finance, a déclaré : « Nous voulions savoir quels avaient été leurs plus grands défis lorsqu'ils ont été nommés à leur poste, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils pourraient faire différemment la prochaine fois et ce qu'ils auraient aimé savoir. »

Les défis que les directeurs financiers du Web3 rencontrent aujourd'hui

Beaucoup de directeurs financiers du Web3 disposent d'une expérience dans un poste de la finance, et 63% d'entre eux pointent les lacunes dans leurs connaissances en matière de technologies crypto, DeFi ou blockchain comme leur principal handicap quand ils ont débuté.

En plus des difficultés de se mettre à jour sur les technologies crypto, DeFi et blockchain, plus de 99% des directeurs financiers du Web3 ont déclaré n'avoir bénéficié d'aucun processus d'intégration formel lorsqu'ils ont commencé à leur poste.

Jeff Ye Myat, directeur de l'exploitation de Bluejay Finance, a déclaré, « Les comptables traditionnels ont du mal à appréhender les concepts de crypto tels que l'échange de jetons sur les AMM. La plupart ne comprennent même pas Etherscan. »

Malgré les défis auxquels font face les directeurs financiers du Web3, beaucoup sont restés optimistes quant au besoin croissant de professionnels de la finance dans l'espace blockchain. 76 % des directeurs financiers du Web3 estiment que la demande de professionnels de la finance, de la comptabilité, de la fiscalité et de l'audit augmentera au cours des 12 à 24 prochains mois.

Le meilleur guide pour les directeurs financiers du Web3

Les organisations Web3 méritent et ont besoin de meilleurs outils logiciels pour aider les équipes des finances et des opérations à gérer leurs flux de travail financiers quotidiens. L'automatisation des processus répétitifs comme les paiements et l'intégration avec d'autres applications dans le Web2 et le Web3 sont essentielles pour simplifier les FinOps pour les équipes de Web3.

Le guide de plus de 100 pages présente une analyse de plus de 150 nouveaux outils élaborés pour l'infrastructure financière Web3 :

Portefeuilles crypto & Solutions de dépôt

Stratégies bancaires fiduciaires

Options Marche/Arrêt

Paiements cryptographiques

Gestion de trésorerie,

Rapports financiers en crypto

Il est rempli d'outils exploitables, d'études de cas illustratives et de cadres facilement accessibles aux professionnels débordés. Le guide pour les directeurs financiers du Web3 contient des outils pratiques pour aider les directeurs financiers à exceller dans les domaines clés des FinOps en crypto.

Obtenez votre exemplaire gratuit du guide pour les directeurs financiers du Web3 ici.

