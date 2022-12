Request Finance anuncia o lançamento do guia Web3 CFO

SINGAPURA, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Request Finance anuncia a publicação do primeiro "Web3 CFO Guide": um recurso prático e cotidiano das experiências e percepções de mais de 250 líderes financeiros e operacionais em empresas de criptomoedas, incluindo Chainlink, Ledger e SuperFluid.

Christophe Lassuyt, diretor executivo e cofundador da Request Finance, disse: "Queríamos descobrir os maiores desafios quando começaram sua nova função, o que aprenderam, o que poderiam fazer de outro jeito na próxima vez e o que queriam saber".

O melhor guia de CFO Web3, por Solicitação de Financiamento

Desafios que Web3 CFOs enfrentam hoje

Muitos Web3 CFOs vieram com experiência em uma função financeira, com 63% deles citando lacunas em seu conhecimento sobre criptomoedas, DeFi, ou outras tecnologias blockchain como uma das maiores dificuldades quando começaram.

Além dos desafios de se atualizar com as criptomoedas, DeFi e outras tecnologias de blockchain, mais de 99% dos CFOs em organizações da Web3 disseram não ter processos formais de integração quando começaram em suas funções.

Chefe de Operações da Bluejay Finance, Jeff Ye Myat comentou: "Os contadores tradicionais sofrem para entender conceitos de criptomoedas, como trocar tokens na AMMs. A maioria nem entende o Etherscan".

Apesar dos desafios enfrentados pelos Web3 CFOs, muitos permaneceram otimistas em relação à crescente necessidade de mais profissionais de finanças no campo de blockchain. 76% dos Web3 CFOs estimam que a demanda por profissionais de finanças, contabilidade, impostos e auditoria crescerá nos próximos 12 a 24 meses.

O guia completo para Web3 CFOs

As empresas Web3 merecem e precisam de melhores ferramentas de software para ajudar as equipes de finanças e operações a gerenciar seus fluxos de trabalho financeiros diários. A automação de processos repetitivos, como pagamentos e integrações com outras aplicações na Web2 e na Web3, são fundamentais para simplificar o FinOps para equipes da Web3.

O guia de mais de 100 páginas aborda uma análise de mais de 150 novas ferramentas desenvolvidas para o pacote financeiro da Web3:

Soluções para Crypto Wallets e Custódia Fiat Banking Strategies Ativar/Desativar Opções de Rampa Crypto Payments, Gestão do Tesouro, Relatórios Financeiros em Crypto

São várias ferramentas acionáveis, estudos de caso ilustrativos e estruturas facilmente acessíveis a profissionais ocupados. O Web3 CFO Guide contém recursos práticos para ajudar os CFOs a se destacar em áreas-chave da FinOps em criptomoedas.

Garanta uma cópia gratuita do guia Web3 CFO aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1968491/Web3CFO_Ultimate_guide_2023.jpg

FONTE Request Finance

