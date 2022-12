Request Finance kondigt de release aan van de Web3 CFO-gids

SINGAPORE, 15 december 2022 /PRNewswire/ -- Request Finance kondigt de publicatie aan van de eerste Web3 CFO-gids: een praktisch, alledaags hulpmiddel gebaseerd op de ervaringen en inzichten van meer dan 250 financiële en operationele leiders bij cryptobedrijven, waaronder Chainlink, Ledger en Superfluid.

Christophe Lassuyt, CEO en medeoprichter van Request Finance zei: "We wilden weten wat hun grootste uitdagingen waren toen ze aan hun nieuwe rol begonnen, wat ze hebben geleerd, wat ze de volgende keer anders zouden kunnen doen en over welke kennis ze hadden willen beschikken."

Zaken waar Web3 CFO's nu tegenaan lopen

Veel CFO's van Web3-organisaties zijn in deze functie terecht gekomen door hun financiële achtergrond, waarbij 63% hiaten in hun kennis van crypto, DeFi of andere blockchain-technologieën noemde als een van de grootste obstakels toen ze voor het eerst begonnen.

Naast de uitdagingen om op de hoogte te blijven van crypto, DeFi en andere blockchain-technologieën, zei meer dan 99% van de CFO's bij Web3-organisaties dat ze niet via een formeel traject zijn ingewerkt toen ze aan hun functie begonnen.

COO van Bluejay Finance, Jeff Ye Myat merkte op: "Traditionele accountants vinden het moeilijk om concepten in crypto te begrijpen, zoals het omwisselen van tokens op AMM's. De meesten begrijpen Etherscan niet eens."

Ondanks de uitdagingen waarmee Web3 CFO's worden geconfronteerd, bleven velen optimistisch over de groeiende behoefte aan meer financiële professionals in de blockchain-ruimte. 76% van de Web3 CFO's schat dat de vraag naar financiële, boekhoudkundige, fiscale en auditprofessionals de komende 12-24 maanden zal groeien.

Web3-organisaties verdienen en hebben betere softwaretools nodig om financiële en operationele teams te helpen bij het beheren van hun dagelijkse, financiële workflows. Automatisering van herhaalde processen zoals betalingen en integraties met andere applicaties in zowel Web2 als Web3 zijn essentieel om FinOps voor Web3-teams te vereenvoudigen.

De gids van meer dan 100 pagina's bevat een analyse van meer dan 150 nieuwe tools die zijn ontwikkeld voor de financiële stack van Web3:

Crypto-portemonnees en bewaaroplossingen

Strategieën voor Fiat-bankieren

On-/Off-ramp-opties

Crypto-betalingen,

Treasury Management,

Financiële rapportage in Crypto

Het staat vol met bruikbare hulpmiddelen, illustratieve casestudy's en raamwerken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor drukbezette professionals. De Web3 CFO-gids bevat praktische bronnen om CFO's te helpen uitblinken op belangrijke gebieden van FinOps in crypto.

Download hier een gratis exemplaar van de Web3 CFO-gids.

