Restaurer la vision des enfants, réduire les inégalités : Le NTC renouvelle son partenariat avec Sightsavers Italia

MILAN, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, NTC, une société pharmaceutique italienne ayant une forte vocation pour l'innovation en ophtalmologie, est fière d'annoncer le renouvellement de sa collaboration avec Sightsavers Italia ETS, une organisation internationale qui, depuis 75 ans, se consacre à la prévention de la cécité évitable et à la promotion des droits des personnes handicapées dans les pays à faible revenu.

Le partenariat est fondé sur un objectif clair et urgent : pour soutenir activement les opérations de la cataracte chez les enfants, une maladie qui représente l'une des principales causes de cécité infantile dans le monde. La cataracte peut être présente à la naissance ou se développer à un âge précoce, et une intervention rapide est essentielle pour éviter des dommages irréversibles au développement visuel.

« L'élimination de la cataracte chez les enfants est un acte de justice sociale et sanitaire », a déclaré Riccardo Carbucicchio, PDG de NTC. « C'est pourquoi notre collaboration avec Sightsavers Italia est une source de fierté particulière pour nous : il représente une étape concrète dans notre engagement envers les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l'ODD 10, qui promeut la réduction des inégalités. La vue ne doit pas être un privilège, mais un droit accessible à tous, partout dans le monde ».

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2,2 milliards de personnes souffrent de graves problèmes de vue, et plus d'un milliard de ces cas pourraient être évités. Rien qu'en 2024, Sightsavers a réalisé plus de 497 000 opérations de la cataracte, sauvant ou restaurant la vue - et souvent aussi la dignité et l'indépendance - de personnes qui, autrement, auraient été confrontées à une vie d'invalidité.

La participation de NTC s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large de responsabilité sociale et d'engagement en faveur de la santé mondiale, qui a déjà vu l'entreprise s'engager dans des projets de recherche et dans l'amélioration de l'accès à des thérapies innovantes en ophtalmologie et dans d'autres domaines thérapeutiques.

Grâce à cette collaboration avec Sightsavers Italia, NTC réaffirme son engagement à soutenir les communautés les plus vulnérables, en mettant l'accent sur les enfants et le droit à la santé oculaire.

À propos de NTC

Entreprise pharmaceutique dont le siège est à Milan (Italie) et qui compte des distributeurs et des partenaires dans plus de 100 pays, engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie et dans d'autres domaines thérapeutiques tels que la pédiatrie, la gynécologie et la gastro-entérologie. NTC propose à plus de 200 partenaires des produits pharmaceutiques standard innovants et de haute qualité. Pour plus d'informations : www.ntcpharma.com

