- Restaurar la visión de los niños, reducir las desigualdades: NTC renueva su colaboración con Sightsavers Italia

MILÁN, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial de la Visión, NTC, empresa farmacéutica italiana con una fuerte vocación por la innovación en oftalmología, anuncia con orgullo la renovación de su colaboración con Sightsavers Italia ETS, una organización internacional que desde hace 75 años se dedica a prevenir la ceguera evitable y promover los derechos de las personas con discapacidad en países de bajos ingresos.

La colaboración se basa en un objetivo claro y urgente: apoyar activamente la cirugía de cataratas en niños, una afección que representa una de las principales causas de ceguera infantil en todo el mundo. Las cataratas pueden estar presentes al nacer o desarrollarse a una edad temprana, y una intervención oportuna es esencial para evitar daños irreversibles en el desarrollo visual.

"Extirpar las cataratas en niños es un acto de justicia social y sanitaria", afirmó Riccardo Carbucicchio, consejero delegado de NTC. "Por eso, nuestra colaboración con Sightsavers Italia nos enorgullece especialmente: representa un paso concreto en nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el ODS 10, que promueve la reducción de las desigualdades. La vista no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos, en todo el mundo".

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.200 millones de personas padecen graves problemas de visión, y más de mil millones de estos casos son prevenibles. Solo en 2024, Sightsavers realizó más de 497.000 operaciones de cataratas, salvando o devolviendo la vista —y a menudo también la dignidad y la independencia— a personas que, de otro modo, se habrían enfrentado a una vida con discapacidad.

La participación de NTC forma parte de una estrategia corporativa más amplia de responsabilidad social y compromiso con la salud global, que ya ha llevado a la compañía a participar en proyectos de investigación y a mejorar el acceso a terapias innovadoras en oftalmología y otras áreas terapéuticas.

A través de esta colaboración con Sightsavers Italia, NTC reafirma su compromiso de apoyar a las comunidades más vulnerables, con especial atención a la infancia y al derecho a la salud ocular.

Acerca de NTC

Una compañía farmacéutica con sede en Milán, Italia, con distribuidores y socios en más de 100 países, dedicada a la investigación, desarrollo, registro y comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y suplementos alimenticios para oftalmología y otras áreas terapéuticas, como pediatría, ginecología y gastroenterología. NTC ofrece a más de 200 socios productos farmacéuticos innovadores y de alta calidad. Para más información: www.ntcpharma.com

