Resultados da Zoomlion no primeiro semestre de 2019: boom industrial e eficiência levam à triplicação dos lucros

CHANGSHA, China, 6 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, (000157.SZ) uma importante fabricante chinesa de equipamentos de construção e agrícolas, informou ganhos quase triplicados no primeiro semestre, graças a um boom industrial e ao nivelamento da competitividade geral da gestão corporativa e dos produtos lançados durante o período.

A Zoomlion informou um lucro líquido de 2,58 bilhões de yuanes durante os primeiros seis meses de 2019, um aumento de 198,11% em relação ao ano anterior. A receita cresceu 51,23% durante o período.

O desempenho estelar consolidou a posição líder da Zoomlion na indústria de equipamentos de construção da China, onde a demanda pelos produtos básicos da empresa, entre eles máquinas elevadoras e máquinas de bomba de concreto, permaneceu alta.

Reestruturações internas e uma renovação nos sistemas de gestão e incentivos da empresa injetaram vigor e aumentaram a competividade durante o mesmo período, permitindo à fabricante um melhor proveito das vantagens da crescente demanda.

Maiores lucros nos últimos anos levaram a uma potencialização da pesquisa e desenvolvimento, permitindo que, no primeiro semestre, a Zoomlion 'implantasse' produtos mais inteligentes e mais confiáveis, para mais bem atender às necessidades dos clientes. A série 4.0 de produtos da Zoomlion foi particularmente bem recebida nesta área.

A Zoomlion também acelerou o desenvolvimento de novos motores de crescimento. Sua plataforma de trabalho aéreo permaneceu popular, enquanto seus produtos à base de lítio, líderes da indústria, receberam pedidos da ordem de 230 milhões de yuanes no primeiro dia do lançamento. Ao mesmo tempo, as máquinas de terraplenagem invadiram o mercado com um avanço tremendo, com vendas que devem se multiplicar no rastro de um ecossistema construído em torno das necessidades dos clientes.

LUCRATIVIDADE MAIS ALTA

A Zoomlion não somente cresceu em tamanho, mas também se tornou mais rentável. Sua margem bruta saltou 4,68 pontos percentuais no primeiro semestre, para 30,01%.

Margens maiores resultam de uma mudança rumo a produtos de maior barreira tecnológica. A série 4.0 de produtos inteligentes da empresa já contabiliza mais de 80% das vendas totais.

Além disso, a Zoomlion avançou na redução de custos. A empresa apertou os custos de vendas, gestão e finanças em 2,4 pontos percentuais, contribuindo para maior lucratividade, ao mesmo tempo em que melhorava a eficiência operacional, com a média de dias de cobrança de faturas em aberto e da rotatividade de inventário caindo significativamente – para 218 e 84 – respectivamente. .

Apesar da competitividade cada vez maior no mercado, a Zoomlion continuou a levar a gestão de riscos a sério e continua a estreitamente monitorar riscos associados com clientes e empresas, através de big data e seu sistema de Gestão de Relações com os Clientes (Customer Relationship Management – CRM, em inglês).

Os resultados veem a Zoomlion desfrutando de um balancete mais saudável e grande robustez financeira, ao passo em que se move para o segundo semestre do ano com fluxo de caixa operacional líquido até 124,19% maior em relação ao ano anterior – 3,58 bilhões de yuanes – criando sólida base para crescer com qualidade.

A Zoomlion vai continuar a fornecer produtos e serviços excepcionais, e valor para clientes e acionistas através de melhorias em seus negócios de construção e agrícolas.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ) é uma empresa fabricante de equipamentos de alto padrão que integra máquinas de construção, máquinas agrícolas e serviços financeiros. A empresa agora vende mais de 460 produtos de ponta de 55 linhas de produtos, cobrindo 10 categorias importantes.

