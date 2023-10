Résumé du 32e Forum économique à Karpacz

KARPACZ, Pologne, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Du 5 au 7 septembre 2023, la 32e édition du Forum économique a eu lieu à l'hôtel Gołębiewski de Karpacz. La Fondation de l'Institut d'études orientales, dans la formule de partenariat avec la Voïvodie de Basse-Silésie, la commune et la ville de Karpacz, la ville de Wrocław, l'aéroport de Wrocław et l'Agence de coopération économique de Basse-Silésie, a organisé une fois de plus la plus grande et la plus importante conférence de ce type en Europe centrale et orientale, dont la devise était : « Les nouvelles valeurs du Vieux Continent - Europe à l'aube du changement »

Près de 5 400 invités de Pologne, d'Europe et du monde ont participé au 32e Forum économique, ce qui constitue un nouveau record de participation à cet événement. Environ 550 événements ont été organisés pendant le Forum, notamment des sessions plénières, des sessions spéciales, des panels de discussion, des débats, des présentations de rapports, des événements spéciaux, des ateliers, des points de presse, des galas et des concerts. Les panels ont abordé des sujets sur lesquels le monde contemporain vit et débat. Le nombre total de personnes impliquées et participant au Forum a dépassé 8 000.

Le point culminant du Forum économique a été la remise de prix à des personnalités exceptionnelles et à des entreprises distinguées dont les activités influencent la vie politique et sociale de notre pays. Cette année, le Conseil des programmes du Forum économique a décerné des distinctions dans trois catégories : Personnalité de l'année, Entreprise de l'année et Organisation non gouvernementale d'Europe centrale et orientale. Le lauréat de la distinction la plus importante, le prix du Forum économique dans la catégorie Personnalité de l'année, a été l'ambassadeur des États-Unis en Pologne, Mark Brzezinski. Zygmunt Berdychowski, président du Conseil de programme du Forum économique, a félicité le lauréat et a souligné que le prix avait été décerné à un homme qui n'a cessé d'œuvrer, ces derniers temps, sur l'implication américaine dans la défense de la liberté de cette partie de l'Europe. Le prix du Forum économique dans la catégorie Entreprise de l'année a été décerné à la Banque Gospodarstwa Krajowego, et le prix de l'École d'économie de Varsovie a été attribué à Czesław Lang.

