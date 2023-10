Zusammenfassung des 32. Wirtschaftsforums in Karpacz

KARPACZ, Polen, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Vom 5. bis 7. September 2023 fand die 32. Auflage des Wirtschaftsforums im Gołębiewski Hotel in Karpacz statt. Die Stiftung Institute of Eastern Studies organisierte in Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Niederschlesien, der Gemeinde und Stadt Karpacz, der Stadt Wrocław, dem Flughafen Wrocław und der Niederschlesischen Agentur für wirtschaftliche Zusammenarbeit erneut die größte und wichtigste Konferenz dieser Art in Mittel- und Osteuropa, die in diesem Jahr unter dem Motto stand: "Neue Werte des alten Kontinents - Europa an der Schwelle zum Wandel".

Das 32. Wirtschaftsforum wurde von fast 5.400 Gästen aus Polen, Europa und der ganzen Welt besucht, was einen neuen Teilnehmerrekord für dieses Event darstellt. Im Rahmen des Forums fanden rund 550 Veranstaltungen statt, darunter Plenarsitzungen, Sondersitzungen, Diskussionsrunden, Debatten, Berichtpräsentationen, Sonderveranstaltungen, Workshops, Pressekonferenzen, Galas und Konzerte. Bei den Podiumsdiskussionen wurden Themen erörtert, die in der heutigen Welt gelebt und diskutiert werden. Insgesamt nahmen mehr als 8.000 Personen an dem Forum teil.

Den Höhepunkt des Wirtschaftsforums stellte die Verleihung von Auszeichnungen an herausragende Persönlichkeiten und bedeutende Unternehmen dar, deren Aktivitäten einen maßgeblichen Einfluss auf das politische und gesellschaftliche Leben in unserem Land haben. In diesem Jahr vergab der Programmrat des Wirtschaftsforums Auszeichnungen in drei Kategorien: Person des Jahres, Unternehmen des Jahres und Nichtregierungsorganisation Mittel- und Osteuropas. Die wichtigste Auszeichnung, der Preis des Wirtschaftsforums in der Kategorie „Person des Jahres", ging an den Botschafter der Vereinigten Staaten in Polen, Mark Brzezinski. Die Laudatio auf den Preisträger hielt Zygmunt Berdychowski, Vorsitzender des Programmrats des Wirtschaftsforums. Er betonte, dass die Auszeichnung an einen Mann verliehen wurde, der sich in letzter Zeit unermüdlich für ein amerikanisches Engagement zur Verteidigung der Freiheit in diesem Teil Europas eingesetzt hat. Der Preis des Wirtschaftsforums in der Kategorie Unternehmen des Jahres ging an die Bank Gospodarstwa Krajowego und der Preis der Warschauer Wirtschaftshochschule wurde an Czesław Lang verliehen.

