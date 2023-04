Resumo do Congresso da Memória Nacional em Varsóvia

A história como mestra da vida e da morte

VARSÓVIA, Polônia, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- "A história é professora de vida e, para os poloneses, também professora de morte" - foi assim que a presidente do Instituto da Memória Nacional, a Dra. Karol Nawrocki, parafraseou o antigo provérbio em um dos painéis do Congresso da Memória Nacional realizado em Varsóvia de 13 a 15 de abril de 2023. Atraiu 13 mil participantes, incluindo 7 mil jovens.

Como resultado da Segunda Guerra Mundial, a Polônia perdeu aproximadamente 12 milhões de cidadãos. Desse número, quase 6 milhões de cidadãos poloneses foram assassinados, principalmente pelos alemães, mas também lembramos as vítimas de crimes soviéticos, por exemplo, os de Katyn. Co-autor do "Livro Negro do Comunismo", o professor Stéphan Courtois disse no Congresso que "os poloneses experimentaram uma dupla ocupação durante a Segunda Guerra Mundial, mas o pacto soviético-alemão que levou a isso é uma verdadeira lacuna na história e na memória europeia. Esta é a principal causa dos problemas europeus de hoje, como revelado especialmente pela guerra na Ucrânia."

Outros 6 milhões de poloneses se viram fora do país como resultado de deportações para a Alemanha e União Soviética, emigração forçada ou mudanças nas fronteiras.

O vice-ministro das Relações Exteriores, Arkadiusz Mularczyk, lembrou que a Polônia está exigindo reparações da Alemanha pelo extermínio de cidadãos poloneses e outros crimes e destruição. Ele lembrou, por exemplo, que "os alemães roubaram 200.000 crianças polonesas, o que não interessava o Tribunal de Nuremberg após a guerra".

Entre outros eventos, o congresso incluiu o "Echoes of Katyn" International Film Festival sobre o totalitarismo. Os principais prêmios foram para o diretor letão Viesturs Kairiss, para seu filme " Janeiro", e o diretor polonês Miłosz Kozioł, com seu filme "Captain Pilecki", sobre um polonês que se voluntariou para ser preso no campo de concentração alemão Auschwitz e enviar informações sobre esse trágico lugar.

O Instituto da Memória Nacional inaugurou no congresso uma nova exposição multimídia " Trails of Hope. The Odyssey of Freedom". Ele mostra a luta dos poloneses em muitas frentes da Segunda Guerra Mundial e o destino da população civil evacuada da URSS com o exército do general Anders e, posteriormente, se espalhou pelo mundo. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, Stalin concordou em organizar entre exilados poloneses, um exército de quase 100.000 soldados evacuados pelo Irã. A exposição será exibida em cerca de 50 países.

