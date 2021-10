RETN renforce ses positions dans la région nordique et baltique

LONDRES, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le fournisseur international de services réseau RETN renforce sa présence et son réseau dans la région nordique et baltique. Le groupe RETN dispose déjà de bureaux stratégiquement placés en Lettonie, en Estonie et en Suède. Aujourd'hui, RETN a ouvert un nouveau bureau en Finlande, ce qui souligne la présence à long terme du réseau de l'entreprise dans le pays et son engagement dans la région. Le réseau central de RETN en Finlande regroupe déjà six routes internationales DWDM et fait office de plaque tournante du transport de réseau, interconnectant les régions baltiques et nordiques avec la Russie et l'Asie.

Parallèlement à l'ouverture de nouveaux bureaux dans la région, RETN développe aussi stratégiquement la présence de son réseau en ouvrant la nouvelle route DWDM Rezekne - Daugavpils – Vilnius. Il s'agit de l'une des routes existantes les plus courtes pour relier Vilnius et Moscou en un temps aller-retour de seulement 10,71 ms. Il améliore également la redondance du réseau pour la capitale lituanienne en ajoutant une troisième route différente à destination de Vilnius. À plus grande échelle, cette route complète le projet TRANSKZ, qui relie l'Europe et l'Asie sous la forme d'un circuit redondant mais à latence égale entre Moscou et Varsovie.

La partie Daugavpils - Vilnius devient la deuxième route transfrontalière de RETN entre la Lettonie et la Lituanie. Elle favorise l'intégration des technologies de l'information et des communications entre les pays de l'UE.

Les autres investissements récents de RETN dans la région nordique et baltique comprennent des embauches dans la vente, l'ingénierie et la R&D en Suède, en Finlande et en Lettonie. Cela a pour but de renforcer les équipes existantes et de fournir une expertise à la fois locale et mondiale. RETN poursuit ainsi son expansion afin de garantir le meilleur service client et SLA et d'offrir une connectivité rapide, sécurisée et fiable en Europe et en Asie.

À propos de RETN

RETN est l'un des fournisseurs indépendants eurasiatiques de services de transit IP et de communications d'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide, grace à des ressources uniques pour connecter l'Europe et l'Asie. La caractéristique distinctive du réseau RETN est son propre réseau international en fibre optique - environ 800 points de présence et une longueur de réseau de 120 447 km - fonctionnant avec des fournisseurs d'équipements reconnus tels que Infinera, Juniper et Ciena.

La solution unique de RETN pour relier l'Europe et l'Asie repose sur sa propre plate-forme DWDM homogène et sur des routes terrestres largement ramifiées, traversant l'Europe de l'Ouest et l'Ukraine, la Russie et le Kazakhstan jusqu'à la frontière avec la Chine, puis plus loin encore en Asie du Sud-Est.

RETN fournit des services de télécommunication sur l'ensemble de son réseau eurasien avec des délais courts, des temps de disponibilité parmi les meilleurs du secteur et de multiples couches de redondance pour ses 1 500 clients.

RETN Capital Ltd.

