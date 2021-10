RETN vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden ja Baltian alueella

LONTOO, 18. lokakuuta 2021 /PRNewswire/ -- Kansainvälinen verkkopalvelujen tarjoaja RETN laajentaa läsnäoloaan ja verkostoaan Pohjoismaiden ja Baltian alueella. RETN Groupilla on jo strategisesti sijoitetut toimipaikat Latviassa, Virossa ja Ruotsissa. Nyt RETN on avannut uuden toimipisteen Suomeen, mikä hahmottelee yhtiön pitkäaikaista läsnäoloa maassa ja sitoutumista koko alueeseen. RETNin kantaverkko Suomessa yhdistää jo kuusi kansainvälistä DWDM-reittiä ja toimii Skandinavian ja Baltian maiden sekä Venäjän ja Aasian yhdistävänä tiedonsiirtoverkoston keskuksena.

Uusien alueellisten toimipisteiden avaamisen rinnalla RETN kehittää verkostoaan strategisesti avaamalla uuden DWDM-reitin Rezekne - Daugavpils - Vilna, joka on yksi lyhyimmistä olemassa olevista reiteistä Vilnasta Moskovaan ja kokonaisviiveajaltaan kyseinen reitti on vain 10.71 ms. Reitti parantaa myös verkon redundanssia Liettuan pääkaupungissa lisäämällä kolmannen reitin Vilnaan. Laajemmassa mittakaavassa tämä reitti täydentää TRANSKZ-hanketta, yhdistäen Euroopan ja Aasian varareitillä, joka on kokonaisviiveajaltaan kuitenkin yhtä nopea kuin Moskovan ja Varsovan välillä oleva reitti.

Daugavpils - Vilna -osuudesta tuli toinen RETN-rajanylitysreitti Latvian ja Liettuan välillä, mikä edistää EU-maiden välisen IT-alan ja viestinnän integraatiota.

Muita RETNin viimeaikaisia investointeja Pohjoismaiden ja Baltian alueella ovat insinöörien sekä myynti- ja kehityshenkilöstön (R&D) rekrytointi Ruotsissa, Suomessa ja Latviassa nykyisten asiantuntijoiden tiimien vahvistamiseksi sekä paikallisen ja maailmanlaajuisen osaamisen hyödyntämiseksi. RETN jatkaa laajentumistaan varmistaakseen parhaan asiakaspalvelun sekä korkealaatuisen palvelutasosopimuksen nopeille, turvallisille ja luotettaville yhteyksille Euroopassa ja Aasiassa.

RETN-yhtiöstä

RETN on yksi nopeimmin kasvavista riippumattomista Euraasian IP-siirto- ja yritysviestintäpalvelujen tarjoajista, jolla on ainutlaatuiset resurssit Euroopan ja Aasian yhdistämiseksi. RETN-verkoston erikoisuutena on yhtiön oma kansainvälinen valokuituverkko – noin 800 toimipistettä yhteensä 120 447 km matkalla. RETNin yhteistyökumppaneihin kuuluvat johtavat laitetoimittajat, kuten Infinera, Juniper ja Ciena.

RETNin ainutlaatuinen Euroopan ja Aasia yhdistävä ratkaisu perustuu yhtiön omaan laadukkaaseen DWDM-tekniikkaan ja laajasti haarautuneisiin maareitteihin, jotka kulkevat Länsi-Euroopan sekä Ukrainan, Venäjän ja Kazakstanin kautta Kiinan rajalle ja sitten Kaakkois-Aasiaan.

RETN tarjoaa telepalveluja koko Euraasian verkossaan 1500 asiakkaalle lyhyillä läpimenoajoilla, alan johtavalla käyttöasteella ja moninkertaisella redundanssilla.

