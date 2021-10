RETN styrker deres position i den skandinavisk-baltiske region

LONDON, 18. oktober 2021 /PRNewswire/ -- Den internationale netværksudbyder RETN udvider deres virksomhed og netværk i de skandinaviske og baltiske regioner. RETN-gruppen har allerede strategisk placerede repræsentationskontorer i Letland, Estland og Sverige. RETN har åbnet et nyt repræsentationskontor i Finland, hvilket bekræfter virksomhedens ønske om at sikre deres langvarige tilstedeværelse i landet og deres engagement i regionen. RETN trunkport-netværket i Finland forener allerede seks internationale DWDM-ruter og fungerer som et transportknudepunkt for netværket der forbinder den baltiske og den skandinaviske region med Rusland og Asien.

Ud over åbningen af nye repræsentationskontorer i regionen, udvikler RETN strategisk netværket ved at åbne en ny DWDM-rute Rezekne – Daugavpils - Vilnius, en af de korteste eksisterende ruter forbinder Vilnius med Moskva med en round-trip forsinkelsesperioder på kun 10,71 ms. Det forbedrer også netværksredundansen for Litauens hovedstad ved at tilføje tredje rute til Vilnius. På en større skala er denne rute et supplement til TRANSKZ-projektet, der forbinder Europa og Asien som et redundant dog latens-lignende kredsløb mellem Moskva og Warszawa.

Daugavpils -Vilnius er blevet den anden grænse-krydsende RETN-rute mellem Letland og Litauen, hvilket bidrager til yderligere IT og kommunikations integration mellem EU-landene.

Blandt de nylige RETN-investeringer i den skandinavisk-baltiske region kan der nævnes ansættelse af ingeniører, udviklings- og salgsassistenter og udvikling (F&U) i Sverige, Finland og Letland med det formål at styrke eksisterende teams af specialister og bruge både lokale og globale erfaringer. RETN fortsætter deres udvidelse for at garantere det højeste niveau af service og tjenesteydelser til kunder ved at levere et hurtigt, sikkert og pålideligt netværk i Europa og Asien.

RETN er en af de hurtigst voksende uafhængige eurasiske udbydere af IP-transit og kommunikation mellem virksomheder, med unikke ressourcer til at forbinde Europa og Asien. Det særlige ved RETN-netværket er dets eget internationale fiberoptiske netværk, der tæller omkring 800 forbindelsespunkter med en samlet netværkslængde på 120 447 km. RETN samarbejder med førende udstyrsleverandører - Infinera, Juniper og Ciena.

Den unikke RETN-løsning, der forbinder Europa og Asien, er baseret på dens egne homogene DWDM-teknologi og vidt forgrenede landruter, lagt gennem det vestlige Europa, samt Ukraine, Rusland og Kasakhstan til Kinas grænse og til Sydøstasien.

RETN leverer uafbrudt telekommunikationstjenester til 1500 kunder med flere niveauer af redundans på tværs af det eurasiske netværk på kortest mulig tid.

