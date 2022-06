RevBits é nomeada multiganhadora da premiação Global InfoSec Awards na conferência da RSA de 2022

Global InfoSec Award de 2022 – Última Geração / Empresa de Segurança do Ano

RevBits LLC

Global InfoSec Award de 2022 – Melhor Produto / Segurança de Endpoints

RevBits Endpoint Security

Global InfoSec Award de 2022 – Empresa em Alta / Detecção e Resposta Estendida (XDR)

RevBits Cyber Intelligence Platform

Global InfoSec Award de 2022 – A Mais Inovadora / Gestão de Acesso Privilegiado (PAM)

RevBits Privileged Access Management

Global InfoSec Award de 2022 – De Ponta / Confiança Zero

RevBits Zero Trust Network

"Estamos muito felizes por ter recebido vários dos prêmios de segurança cibernética mais prestigiados e cobiçados da Cyber Defense Magazine, uma provedora independente de notícias e informações sobre segurança cibernética. Em meio a tamanha concorrência e com juízes de primeira linha que são grandes especialistas em segurança da informação no mundo todo, não poderíamos estar mais satisfeitos", disse David Schiffer, CEO da RevBits. "O slogan de nossa empresa, utilizado em nossos anúncios, é 'Every CISO's Dream' ('o sonho de todo CISO'). Ganhar esses cinco prêmios, quatro prêmios de produtos e um para nossa empresa, é na verdade 'o sonho de todo CEO'."

"A RevBits incorpora três grandes características que os juízes procuram para tornar-se um vencedor. Entender as ameaças futuras, hoje; oferecer uma solução com boa relação custo-benefício; e inovar de maneiras inesperadas de modo a ajudar a mitigar o risco cibernético, para que as empresas possam estar um passo à frente do próximo ataque", disse Gary S. Miliefsky, editor da Cyber Defense Magazine.

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa completa de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção e atendimento de alto nível. Ao oferecer várias ferramentas avançadas de segurança, que podem ser administradas por meio de uma plataforma de segurança unificada, a RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. A RevBits está sediada em Mineola, Nova York, com escritórios em Princeton, Nova Jersey; Boston, Massachusetts; Londres (Inglaterra); e Antuérpia (Bélgica). Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

Sobre a Cyber Defense Magazine

A Cyber Defense Magazine é a principal fonte de notícias e informações sobre segurança cibernética para profissões relacionadas à segurança da informação em empresas e órgãos governamentais. Saiba mais sobre nossa empresa em https://www.cyberdefensemagazine.com.

