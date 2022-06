RevBits kilkukrotnie wyróżniona w Global InsoSec Awards podczas RSA Conference 2022

2022 Global InfoSec Award – Next-Gen/Security Company of the Year (spółka roku w kategorii technologie nowej generacji/technologie bezpieczeństwa,)

RevBits LLC;

2022 Global InfoSec Award – Best Product/Endpoint Security (najlepszy produkt/bezpieczeństwo w punkcie końcowym),

rozwiązanie RevBits Endpoint Security;

2022 Global InfoSec Award – Hot Company/Extended Detection and Response (XDR – najdynamiczniejsza firma/rozszerzone wykrywanie i reagowanie na zagrożenia),

RevBits Cyber Intelligence Platform;

2022 Global InfoSec Award – Most Innovative/Privileged Access Management (PAM – najbardziej innowacyjne rozwiązanie / zarządzanie dostępem uprzywilejowanym),

RevBits Privileged Access Management;

2022 Global InfoSec Award – Cutting Edge/ ZeroTrust (najnowocześniejsze rozwiązania /Zero Trust ),

RevBits Zero Trust Network.

„Jesteśmy zachwyceni otrzymaniem kilku najbardziej prestiżowych i pożądanych nagród w branży cyberbezpieczeństwa od Cyber Defense Magazine – niezależnej publikacji branżowej poświęconej cyberbezpieczeństwu. Biorąc pod uwagę silną konkurencję oraz to, że w kapitule konkursu zasiadają czołowi eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa danych z całego świata, jest to duży sukces, który przyniósł nam ogromną satysfakcję – powiedział David Schiffer, dyrektor generalny RevBits.- W każdej z reklam naszej firmy pojawia się hasło „Every CISO's Dream" (>>Marzenie każdego dyrektora działu bezpieczeństwa danych"<<). Zdobycie tych pięciu nagród, w tym czterech dotyczących produktu i jednej przyznawanej firmom, to z kolei >>Marzenie każdego dyrektora generalnego firmy<<".

„RevBits spełnia trzy główne kryteria decydujące o przyznaniu tytułu zwycięzcy. Zrozumienie zagrożeń jutra już dziś, dostarczanie wydajnych rozwiązań i tworzenie innowacji zaskakującymi metodami, które pomogą ograniczać cyberzagrożenia tak, aby organizacje były w stanie uprzedzić kolejne ataki" – powiedział Gary S. Miliefsky, wydawca Cyber Defense Magazine.

RevBits

Założona w 2018 r. firma RevBits to przedsiębiorstwo z branży cyberbezpieczeństwa, które poprzez kompleksowe rozwiązania dostarcza klientom ochronę i usługi na najwyższym poziomie. Oferując szereg zaawansowanych produktów w obszarze bezpieczeństwa, które można stosować poprzez ujednoliconą platformę bezpieczeństwa, firma RevBit daje swoim klientom możliwości ochrony nawet przed najbardziej złożonymi cyberzagrożeniami. RevBits posiada siedzibę w Mineoli w stanie Nowy Jork oraz biura w Princeton w stanie New Jersey, Bostonie, Londynie i Antwerpii. Więcej informacji na temat RevBits można znaleźć na stronie www.revbits.com/aboutrevbits .

Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine to renomowane źródło aktualności i wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa danych dla specjalistów z tej branży zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i państwowym. Więcej informacji na temat magazynu można znaleźć na stronie https://www.cyberdefensemagazine.com .

