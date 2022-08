RevBits propose des solutions de sécurité des e-mails de bout en bout assurant une protection du serveur de messagerie à la boîte de réception en périphérie de l'utilisateur

Les solutions avancées de sécurité des e-mails protègent les deux pôles de la réception des e-mails, depuis les serveurs de centre de données et les applications de courrier électronique dans le cloud jusqu'aux appareils en périphérie, grâce à l'analyse SEG et à l'agent de boîte de réception de l'utilisateur du côté client.

MINEOLA, New York, 1er août 2022 /PRNewswire/ -- RevBits, entreprise unificatrice de cybersécurité pour les terminaux d'entreprise, les écosystèmes cloud et sur site, a annoncé aujourd'hui le lancement de la solution Secure Email Gateway (SEG) de RevBits qui ajoute une couche supplémentaire à ses solutions actuelles de sécurité des e-mails du côté client. Les clients peuvent maintenant se protéger contre les e-mails malveillants sophistiqués du point de réception des e-mails jusqu'à la boîte de réception de l'utilisateur.

Les solutions de sécurité des e-mails de RevBits : un fournisseur unique, deux niveaux de protection

Solution Secure Email Gateway de RevBits – basée sur le cloud et déployée à l'échelle mondiale, pour une grande disponibilité et une évolutivité dynamique.

basée sur le cloud et déployée à l'échelle mondiale, pour une grande disponibilité et une évolutivité dynamique. User Inbox Protection de RevBits – une application installée par le client qui fonctionne localement. Le panneau d'administration est disponible en mode SaaS, ce qui assure une protection contre les e-mails malveillants hautement sophistiqués au point le plus dangereux, le terminal.

Misant sur une approche efficace en matière de protection des e-mails multicouche, les solutions de sécurité des e-mails de RevBits rendent possible une chaîne de sécurité unifiée de bout en bout qui capte, analyse et bloque les e-mails malveillants les plus sophistiqués – des serveurs d'e-mail sur site et dans le cloud aux boîtes de réception des utilisateurs aux points les plus éloignés en périphérie du réseau. Toutes les caractéristiques et fonctions sont regroupées dans un tableau de bord à vue unique accessible par le portail d'administration sécurisé.

« La cybersécurité exige une approche multicouche et multifonctionnelle, et les e-mails sont la pierre angulaire de la protection d'une entreprise, car la grande majorité des logiciels malveillants proviennent d'attaques d'hameçonnage par e-mail, a déclaré David Schiffer, président directeur général de RevBits. L'unification de la solution SEG de Revbits à nos solutions de sécurité des e-mails côté client est un exemple où le tout est plus grand que la somme de ses parties. »

« La conception de solutions et les améliorations de RevBits sont axées sur le choix, la flexibilité et les mesures de sécurité rigoureuses, a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies de RevBits. Lorsque nous avons décidé d'ajouter SEG à nos solutions de sécurité des e-mails côté client, l'objectif était d'offrir une solution complète de sécurité des e-mails, de combler les lacunes en matière de sécurité et de faire face à la réalité inquiétante selon laquelle les logiciels malveillants proviennent encore en grande partie des e-mails. Nous profitons maintenant d'une protection complète. »

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs. RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées en offrant plusieurs solutions de sécurité avancées administrées via une plateforme de sécurité unifiée. RevBits a son siège social à Mineola dans l'état de New York, et des bureaux à Princeton dans l'état du New Jersey, à Boston au Massachusetts, à Londres en Angleterre et Anvers en Belgique. Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, consultez le site Web www.revbits.com/aboutrevbits .

