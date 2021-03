RevitaLash Cosmetics anuncia a campanha The Curl Effect®

De acordo com os dados de mercado da NDP, a máscara de cílios é o segundo produto cosmético para os olhos mais comprado e o efeito "curvo" é o terceiro benefício mais desejado pelo consumidor na hora de comprar. Ao compreender a demanda do consumidor, a RevitaLash Cosmetics procurou proporcionar uma curvatura natural dos cílios, sem adição de cor, que não fosse apenas à prova de água, resistente à umidade e de baixa manutenção, mas também de longa duração.

Formulada com tecnologia cientificamente avançada, a RevitaLash Advanced apresenta a tecnologia patenteada Curl Effect fornecida através do BioPeptin Complex® da marca, que condiciona e melhora o aparência de cílios naturais, tornando-os lindos e exuberantes, sem adição de cor.

"Como inovadores nas áreas de cílios, sobrancelhas e cabelos, estamos continuamente nos dedicando a oferecer avanços de ponta em nosso portfólio de produtos, começando com nosso premiado e renomado RevitaLash Advanced", diz o Dr. Michael Brinkenhoff, fundador e CEO da RevitaLash Cosmetics. "Pela primeira vez, estamos orgulhosos de apresentar nossa campanha global, patenteada Curl Effect que destaca a RevitaLash Cosmetics, solidificando ainda mais nossa posição como líderes na categoria de cílios."

O RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner com o patenteado Curl Effect está disponível globalmente e é oferecido em três tamanhos e preços convenientes:

3,5 mL custa US$ 150, 2,0 mL custa US$ 98 e 1 mL custa US$ 55.

Sobre a RevitaLash Cosmetics

A RevitaLash Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para beleza de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões e varejistas especializados em 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, investindo na comunidade afetada pelo câncer de mama durante todo o ano, e não apenas em outubro. Para informações: www.revitalash.com. [A RevitaLash Advanced não está disponível na Califórnia]

