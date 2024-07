Révolutionner la recharge des véhicules électriques : Emobi et Autocrypt dévoilent le premier écosystème américain de recharge alimenté par l'IA

SAN FRANCISCO, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Emobi et Autocrypt ont annoncé aujourd'hui le premier écosystème Plug & Charge basé aux États-Unis, destiné à révolutionner le chargement des véhicules électriques (VE) grâce à l'intelligence artificielle (IA).

En juin 2023, Autocrypt, un leader mondial de la cybersécurité automobile, s'est associé à Emobi, un centre d'e-mobilité basé aux États-Unis, pour développer un cadre de communication sécurisé pour les VE et les stations de recharge basé sur les normes ISO 15118-2 et ISO 15118-20. La collaboration s'est concentrée sur la construction d'une solide infrastructure à clé publique (PKI) qui utilise des modèles d'IA et d'apprentissage automatique affinés pour remédier aux erreurs et aux incohérences de données prévalant dans les systèmes Plug & Charge traditionnels.

L'écosystème Plug & Charge permet aux conducteurs de véhicules électriques de commencer à recharger à n'importe quelle station en branchant simplement leur véhicule. Grâce à la technologie de cryptage asymétrique, les chargeurs identifient automatiquement le VE et traitent en toute sécurité le paiement de la session de charge du VE. Contrairement aux autres services Plug & Charge, il s'agit du premier écosystème Plug & Charge dont le siège se trouve aux États-Unis, ce qui garantit la sécurité des données et la conformité avec le gouvernement américain. En outre, il est doté d'un système intelligent de traitement des erreurs qui prend en compte les cas limites des normes ISO 15118, établissant ainsi une nouvelle référence pour l'industrie.

Tout au long de cette collaboration, Emobi a coopéré étroitement avec le laboratoire national Argonne du Département américain de l'Énergie (DOE) afin de s'assurer que les résultats de cet écosystème contribuent au consortium National Charging Experience (ChargeX), financé par le bureau conjoint de l'énergie et des transports des États-Unis.

« La sécurité de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques renforce l'ouverture tout en offrant un meilleur contrôle », a déclaré Sean HJ Cho, président d'Autocrypt North America. « En combinant notre technologie PKI avec l'expertise d'Emobi en matière d'IA et d'apprentissage automatique, nous mettons sur le marché une solution Plug & Charge à la fois sécurisée et innovante, créant un environnement de charge sans restriction qui garantit la commodité, la précision et la sécurité tout au long des processus de charge et de paiement. »

Lin Sun Fa, PDG d'Emobi, a ajouté : « L'objectif est de permettre aux constructeurs de véhicules électriques, aux opérateurs de chargeurs et aux fournisseurs de services d'e-mobilité de continuer à développer leurs produits sans être gênés par des cas particuliers et des normes en constante évolution. Nous tirons parti de l'IA et de la technologie PKI d'Autocrypt dans le cadre des normes ISO 15118 existantes, ce qui facilite la mise en œuvre tout en améliorant la qualité et la sécurité de l'infrastructure de facturation. »

À propos d'Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT est le leader du secteur de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité connectée. L'entreprise est spécialisée dans le développement et l'intégration de logiciels et de solutions de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, le Plug & Charge et les plateformes de mobilité, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sûr et fiable à l'ère des véhicules définis par logiciel. AUTOCRYPT propose également des services de conseil et de test ainsi que des solutions personnalisées pour la conformité aux normes UN R155/156 et ISO/SAE 21434.

À propos d'Emobi

EMOBI est l'écosystème de recharge des véhicules électriques qui alimente des centaines d'entreprises d'e-mobilité grâce à l'IA. Cet écosystème offre un accès instantané à un vaste réseau de réseaux de recharge de VE et de partenaires de l'e-mobilité, tout en garantissant une qualité supérieure des données grâce à ses modèles d'affinage. Avec plus de 120 000 ports de recharge connectés aux États-Unis et au Canada, Emobi s'est imposé comme le plus grand centre d'itinérance d'Amérique du Nord alimenté par l'IA. En outre, Emobi a gagné la confiance du marché de l'e-mobilité en conseillant les principaux fabricants de VE, les entreprises d'e-mobilité, les startups, les services publics et les agences gouvernementales américaines estimées telles que le Département de l'Énergie (DoE) et le Département des Transports (DoT).