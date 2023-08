Révolutionner le paysage de l'impression 3D : les fonctionnalités avancées et la communauté florissante de Creality Cloud montrent le chemin

HONG KONG, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Creality , spécialiste de l'impression 3D et marque mondiale de premier plan, se consacre au développement de la créativité par le biais de produits matériels et d'un logiciel innovant appelé Creality Cloud . Depuis son lancement en 2020, Creality Cloud s'est engagé à abaisser le seuil de l'impression 3D, à améliorer la convivialité et à accroître le plaisir de l'impression 3D. Creality Cloud permet aux fabricants et aux concepteurs de donner vie à leur créativité dans diverses situations.

Creality Cloud is a top all-in-one 3D printing platform launched by Creality with offering a feature-rich experience to its users. It's accessible through different mediums, including a dedicated website, an App, and a mobile page.

Creality Cloud - La première plateforme d'impression 3D tout-en-un au monde

Découvrez l'avenir de l'impression 3D avec Creality Cloud, l'application numéro un incontesté de l'impression 3D. Application la mieux classée sur le Google Play Store et l' Apple App Store , Creality Cloud est une plateforme inégalée pour les créateurs du monde entier. La plateforme propose un éventail de fonctionnalités extraordinaires, notamment une vaste bibliothèque de modèles 3D, des capacités de découpe avancées, la détection de l'IA, la diffusion par webcam pour une surveillance en temps réel, le contrôle en direct des processus d'impression et la possibilité de gérer plusieurs imprimantes simultanément.

Creality Cloud abrite une vaste communauté de concepteurs et de passionnés de 3D exceptionnels, qui alimentent un écosystème créatif sans pareil. Vos créations originales sont protégées par de solides droits d'auteur, ce qui vous permet de découvrir et de partager vos innovations en toute confiance avec le monde entier.

Soutenir les créateurs pour qu'ils atteignent de nouveaux sommets

En juin 2023, Creality Cloud a lancé un programme de partenariat avec les créateurs afin d'apporter un soutien important aux concepteurs 3D, en proposant des ventes sans commission, plus de 900 $ de récompenses en espèces et une adhésion gratuite de 30 jours, débloquant des fonctionnalités premium pour une productivité accrue.

Grâce à un service d'assistance de premier ordre, Creality Cloud permet aux concepteurs 3D de s'épanouir dans le monde de l'impression 3D. En exposant leurs bannières et en promouvant leur marque, les concepteurs atteignent un vaste public et maximisent leur potentiel de réussite. Les services de remises et de coupons permettent aux concepteurs de proposer des offres exclusives à leurs clients et de stimuler les ventes. Les collections de modèles 3D les incitent à explorer la créativité de leurs pairs et à repousser les limites de l'artisanat. Des concours captivants organisés par Creality Cloud offrent aux concepteurs une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences et se faire connaître.

À propos de Creality Cloud

Creality Cloud est la première plateforme d'impression 3D tout-en-un au monde. Elle a reçu l'approbation de 3 millions de concepteurs et de passionnés d'impression 3D dans le monde entier et a consolidé sa position en tant que meilleure application d'impression 3D au monde grâce à des efforts et à des mises à jour constants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.crealitycloud.com

Contact pour les médias

[email protected]. com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=KpvPIavL2JM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY 3D