Révolutionner les déplacements urbains : ENGWE présente le vélo électrique écologique P20

MILAN, le 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, un innovateur de premier plan dans l' industrie de la mobilité électrique , est fier d'annoncer le lancement de son dernier produit, le vélo électrique ENGWE P20. Ce communiqué marque une étape importante dans la mission d'ENGWE de fournir des solutions de transport abordables, efficaces et écologiques pour les courts trajets.

Promotion de mise en marché du produit – Limitée à 150 articles :

ENGWE P20 electric bike promotion activity

Spécial Précommande : Du 25 mars au 7 avril, les clients qui s'inscrivent recevront une réduction remarquable de 150 €, le prix final de l' ENGWE P20 eike à seulement 1049 €.

Boîte-cadeau à valeur pratique : Lors du lancement des ventes du 8 au 30 avril, toutes les commandes du P20 E-Bike comprendront une boîte-cadeau spéciale du 10e anniversaire d'une valeur de 199 $.

Principales caractéristiques de l' ENGWE P20 eike :

Algorithme exclusif de détection de couple : Offre une réponse immédiate et une expérience de conduite fluide avec PAS à 3 vitesses.

Faible entretien : La courroie en carbone assure un fonctionnement sans entretien jusqu'à 33000 km, réduisant ainsi le besoin d'entretien fréquent.

Batterie longue durée : Offre jusqu'à 100 km pour une charge, ne nécessitant que 2 charges pour 5 jours de trajet. Le rendant parfait pour les déplacements quotidiens sans se soucier de manquer de puissance.

Technologie avancée : Équipé d'un puissant moteur à rayons 36V 250W et d'une batterie 36V 9.6Ah, offrant une expérience de conduite fluide et fiable.

Vitesse maximale : Capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 15.6MPH (25KPH) pour des déplacements rapides et efficaces.

Priorité à la sécurité : Comprend un système d'éclairage de sécurité intégré avec clignotants avant et arrière et feux de freinage pour une meilleure visibilité sur la route.

Portabilité pratique : se plie sans effort en seulement 10 secondes, avec un poids de seulement 18,4 kg pour un transport facile dans n'importe quelle situation.

Antivol efficace : Assure la tranquillité d'esprit avec un verrou de sécurité de batterie pour un fonctionnement sécurisé.

« Avec le vélo électrique ENGWE P20 , nous redéfinissons le concept de navettage urbain », a déclaré un porte-parole d' ENGWE . « Notre engagement à offrir la meilleure expérience de conduite à un prix abordable témoigne de notre détermination à aider les gens à explorer une nouvelle façon de se déplacer. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous dans ce cheminement vers un avenir plus vert et plus efficace. »

Pour plus d'informations sur les vélos électriques ENGWE et pour profiter des offres promotionnelles à durée limitée, visitez le site officiel d'ENGWE et inscrivez-vous dès aujourd'hui.