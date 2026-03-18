reVolver Podcasts Lanza el Podcast "Mr. Irrelevant ™", Presentado por el Veterano Locutor Josh Lewin.

Una nueva serie semanal celebra el triunfo de los que fueron puestos en duda, compartiendo historias conmovedoras de resiliencia, perseverancia y éxito logrado con determinación.

DALLAS, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- reVolver Podcasts, la principal red de audio multicultural de EE. UU., anunció hoy el lanzamiento de Mr. Irrelevant Podcast , una nueva serie semanal presentada por el veterano comentarista deportivo Josh Lewin. El podcast, que se estrena el miércoles 18 de marzo, se inspira en la emblemática tradición del fútbol americano profesional que honra a la última selección del draft, y amplía su significado para destacar a personas extraordinarias que han superado las dudas, los contratiempos y el haber sido descartadas.

El primer episodio del podcast Mr. Irrelevant presenta una conversación con el superagente de la NFL , Leigh Steinberg. Entre los próximos invitados se encuentran la icónica chef Cat Cora y el actor y músico de Broadway Brian d'Arcy James, quienes compartirán cómo la perseverancia y la determinación transforman los obstáculos en oportunidades . El reconocido comentarista deportivo de las grandes ligas y del ámbito universitario, Josh Lewin, presenta cada episodio, explorando los puntos de inflexión, las dudas y los momentos decisivos que marcaron la trayectoria de los invitados, y ofreciendo a los oyentes una visión más profunda de lo que se necesita para triunfar cuando las probabilidades están en contra.

"El podcast Mr. Irrelevant trata de redefinir lo que significa pasar desapercibido", dijo Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts. "Son historias que trascienden el ámbito deportivo. Hablan de perseverancia, mentalidad y el poder de demostrar que los escépticos están equivocados. Josh aporta credibilidad, calidez y curiosidad, cualidades que harán de este programa una experiencia inspiradora y profundamente humana para los oyentes de todo el país".

Esta serie pretende inspirar a los oyentes que puedan sentirse ignorados en sus carreras, vidas personales o actividades creativas, reforzando la idea de que ser subestimado puede convertirse en una poderosa ventaja.

"Todos tenemos un momento en la vida en el que alguien duda de nosotros o nos dice que no somos suficientes", dijo el presentador Josh Lewin. "Este podcast trata sobre lo que sucede después. Son historias de personas que no permitieron que esa etiqueta las definiera. La convirtieron en motivación, y sus trayectorias son tan inspiradoras como cualquier historia de un campeón".

David Rubenstein, socio de Mr. Irrelevant Enterprises : "Nuestra ambición con Mr. Irrelevant es crear un espacio para contar historias inspiradoras y motivadoras. Este podcast será una oportunidad emocionante para compartir experiencias de vida con las que todos podemos identificarnos " .

El podcast Mr. Irrelevant publicará nuevos episodios todos los miércoles y estará disponible en las principales plataformas de podcasts. El programa se enmarca dentro de las categorías de Deportes, Educación y Sociedad y Cultura, lo que refleja su combinación de raíces deportivas y temas de desarrollo personal.

El lanzamiento amplía la creciente oferta de contenido original de reVolver Podcasts, diseñado para informar, entretener y empoderar a audiencias diversas a través de historias significativas. Como parte del compromiso de la red con una programación inspiradora y culturalmente relevante, la serie refuerza el enfoque de reVolver en voces que reflejan perseverancia, ambición e impacto en el mundo real. Con su combinación de historias cautivadoras de invitados, un presentador de confianza y una temática universalmente identificable, Mr. Irrelevant Podcast está posicionado para conectar con oyentes que buscan motivación, perspectiva y conversaciones auténticas sobre lo que se necesita para triunfar contra todo pronóstico.

reVolver Podcasts es una fuerza líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de varios géneros. Con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts continúa dando forma al futuro de la narración digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la aplicación iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store. Disponible en la aplicación reVolver Podcasts para dispositivos de streaming Roku y en www.revolverpodcasts.com .

Acerca de reVolver Podcasts

reVolver Podcasts es el principal creador y distribuidor de contenido de audio bajo demanda multicultural en los EE. UU. Es el hogar de Erazno y La Chokolata, El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, distribuidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio, Amazon Music, también disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store y en dispositivos de transmisión Roku y en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

Acerca de Mr Irrelevant™ Enterprises: Mr Irrelevant Enterprises celebra a los incomprendidos y olvidados, honrando a quienes han superado la adversidad en todos los ámbitos de la vida . Ahora expandiéndose como una marca global y plataforma de licencias, la narrativa de Mr Irrelevant incluye el libro superventas de Amazon «50 Irrelevants Who Rocked The World» y una próxima película titulada « Mr Irrelevant». El equipo directivo de Mr Irrelevant Enterprises está compuesto por: David Rubenstein, Ken Atchity, Scott Becher, Nicole Ehrlich y Sam Skelton. Para obtener más información sobre Mr Irrelevant, visite www.mrirrelevant.com.

FUENTE reVolver Podcasts