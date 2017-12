Rian Johnson viser at Irland er drømmestedet ved filmingen av Star Wars: The Last Jedi

Klikk her for å se denne Multimedia News release: https://www.multivu.com/players/uk/8241051-ireland-location-star-wars-the-last-jedi/

I en helt ny, bak-kulissene film som blir sluppet i dag, roser Mark Hamill Irlands skjønnhet: "Det er som et eventyrland… det er nesten for utrolig til å være sant."

The Last Jedi regissøren Rian Johnson ser tilbake på filmingen: "En stor del av filmen tar sted på Lukes Øy, som er Skellig Michael, en bitteliten, ubebodd øy."

Filmingen av Star Wars: The Last Jedi på Skellig Michael tok I overkant av to dager I 2015 før de flyttet det over på fastlandet. Rian forklarer: "Det er et UNESCO verdensarvsted, det er et fuglereservat, vi hadde bare to dager å filme på der, så mesteparten av det som foregår på øyen ble filmet på den sør-vestlige kysten av Irland fordi det naturlig hadde den samme følelsen og ser ut som Skellig."

For å fortsette filmingen i Irland, dro besetningen tilbake I 2016 og bygde replikaer av Skellig Michaels kloster av 'bikube' hytter fra det 6.. århundre på fastlandet. Beliggenhets speiderne ble så bergtatte av Irlands Wild Atlantic Way at nøkkelbeliggenhetene i fylkene Cork, Kerry, Clare og Donegal ble håndplukket til å representere planeten Ahch-to i Star Wars: The Last Jedi.

Mer bakgrunn og fortellinger om filmingen av Star Wars langs Irlands Wild Atlantic Way er tilgjengelig her: http://www.ireland.com/starwars

Siden 1977 har den kjente film-franchisen reist gjennom mange galakser. Irlands Star Wars reise begynte i Portmagee i fylket Kerry i 2014, og har strekt seg rundt 2,000 km langs Wild Atlantic Way - fra Skelligs øyer i sør-vest til Irlands nordligste punkt, Malin Head.

For å beskrive Irland sa Rian, "Det er et nydelig sted. Jeg føler meg veldig, veldig heldig som fikk muligheten til å filme det."

