Ribbon nodrošina HTM EENet ar modernu optisko tīklu

PLANO, Teksasa, 27. janvārī, 2025. /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), kas ir globāls reāllaika sakaru tehnoloģiju un IP optisko tīklu risinājumu piegādātājs daudziem pasaules lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un kritiskās infrastruktūras operatoriem, lai modernizētu un aizsargātu savus tīklus, paziņoja par moderna optiskā tīkla izveidošanu HTM EENet, Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Igaunijas Izglītības un pētniecības tīklam.

"Lai parādītu mūsu augsto tehnoloģiju izcilību un padziļinātu mūsu pētniecības jomas sadarbībā ar Eiropas pētniecības kopienu, ir nepieciešams izsmalcināts, mūsdienīgs tīkls," norāda Izglītības un pētniecības ministrijas Tehniskās vadības departamenta vadītājs Aivo Riisenbergs. "Ribbon laicīgi piegādāja šo tīklu, ļaujot mums turpināt mūsu svarīgo darbu."

Ribbon Apollo programmējamie un atvērtie optiskie tīkli nodrošina izcilu elastību un izvēli, ar saskaņotiem viļņu garuma risinājumiem diapazonā no 100 G līdz 1,2 T ar 1. līmeņa optiskās šifrēšanas atbalstu un atvērtu optisko līniju sistēmu (OLS), kas atbalsta svešus viļņu garumus un koplietošanas spektru.

HTM EENet arī izmanto Ribbom Muse daudzslāņu automatizācijas platformu (MUSE MAP), kas ir izstrādāta, lai maksimāli palielinātu IP optiskā tīkla ieguldījumu vērtību, izmantojot visaptverošas kontroles, analīzes, projektēšanas un plānošanas lietojumprogrammas.

"Mūsu progresīvie nākamās paaudzes tīkla infrastruktūras tehnoloģiju risinājumi ir ideāli piemēroti REN kopienas vajadzībām. Esam gandarīti, ka esam ātri nodrošinājuši lielāku jaudu, ātrumu un lietošanas ērtumu, kas nepieciešams HTM EENet," saka Kristians Erbe (Christian Erbe), Ribbon EMEA pārdošanas vadītājs.

Par Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) piegādā sakaru programmatūru, IP un optisko tīklu risinājumus pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un kritiskās infrastruktūras nozarēm visā pasaulē. Mēs cieši sadarbojamies ar saviem klientiem, palīdzot viņiem modernizēt savus tīklus, lai uzlabotu konkurētspējīgu pozicionēšanu un biznesa rezultātus mūsdienu viedajā, vienmēr ieslēgtajā un datu izsalkušajā pasaulē. Mūsu novatorisko, visaptverošo risinājumu portfelis nodrošina nepārspējamu mērogu, veiktspēju un veiklību, tostarp uz programmatūru orientētus pamatrisinājumus, mākoņdatošanas vietējos piedāvājumus, vismodernākos drošības un analīzes rīkus, kā arī IP un optisko tīklu risinājumus 5G. Mēs pievēršam lielu uzmanību mūsu saistībām vides, sociālajos un pārvaldības (VSP) jomā, piedāvājot ieinteresētajām personām ikgadēju ilgtspējas ziņojumu. Lai uzzinātu vairāk par Ribbon, lūdzu, apmeklējiet vietni rbbn.com.

Svarīga informācija par uz nākotni vērstiem paziņojumiem

Šajā paziņojumā ietvertā informācija ietver uz nākotni vērstus paziņojumus par nākotnes notikumiem, kas ir saistīti ar riskiem un nenoteiktību. Visi šajā paziņojumā ietvertie apgalvojumi, kas nav vēsturiski fakti, tostarp apgalvojumi par gaidāmajiem ieguvumiem no Ribbon Communication produktu izmantošanas, ir uz nākotni vērsti paziņojumi. Ribbon Communications faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, kas paredzēti uz nākotni vērstajos paziņojumos. Lai iegūtu plašāku informāciju par riskiem un neskaidrībām, kas saistītas ar Ribbon Communications darbību, lūdzu, skatiet sadaļu "Riska faktori" Ribbon Communications jaunākajā gada vai ceturkšņa pārskatā, kas iesniegts SEC. Jebkuri uz nākotni vērsti paziņojumi atspoguļo Ribbon Communications viedokli tikai no šāda paziņojuma sniegšanas datuma, un tos nedrīkst izmantot kā Ribbon Communications viedokli no jebkura turpmākā datuma. Lai gan Ribbon Communications kādā brīdī var izvēlēties atjaunināt uz nākotni vērstus paziņojumus, Ribbon Communications īpaši atsakās no jebkāda pienākuma to darīt.

