Ribbon nomeia AGT Networks como principal parceiro e distribuidor na América Latina

PLANO, Texas, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), fornecedora global de tecnologia de comunicação em tempo real e soluções de rede óptica IP para muitos dos maiores provedores de serviços, empresas e operadores de infraestrutura crítica do mundo para modernizar e proteger suas redes, anunciou hoje que está ampliando seu relacionamento com o premiado Provedor de Serviços Gerenciados (MSP) e Provedor de Serviços Gerenciados de Segurança (MSSP) AGT Networks na América Latina (LATAM).

"Temos o prazer de aumentar nossa parceria de longa data com a Ribbon e oferecer uma gama abrangente de opções inovadoras e voltadas para os negócios para empresas da região que buscam acelerar sua transformação digital", disse Rodrigo Correa, CEO da AGT Networks.

Além de oferecer o amplo portfólio de soluções da Ribbon, a AGT Networks alavancará seu amplo conhecimento de mercado e relacionamentos profundos com os clientes para ajudar a garantir que os produtos e serviços da Ribbon sejam entregues e suportados de forma eficaz na região. A AGT Networks também operará e alavancará um laboratório apresentando uma variedade de soluções da Ribbon, incluindo transporte óptico, rede IP, controladores de borda de sessão virtualizados, roteamento direto para equipes, Zoom e Cisco e análise de rede em seu escritório em São Paulo, Brasil.

"Esta relação estratégica nos permitirá expandir ainda mais nossos negócios na América Latina", disse Dave Shier, vice-presidente de vendas da Ribbon para a região do Caribe e América Latina (CALA). "O forte conhecimento técnico da AGT Networks, a experiência com as soluções da Ribbon e o excepcional atendimento ao cliente os tornam o parceiro ideal para nos ajudar a atender às necessidades de nossos clientes neste importante mercado."

Sobre a Ribbon

A Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) fornece software de comunicação, IP e soluções de redes ópticas para provedores de serviços, empresas e setores críticos de infraestrutura em todo o mundo. Nos envolvemos profundamente com nossos clientes, ajudando-os a modernizar suas redes para melhorar o posicionamento competitivo e os resultados de negócios no mundo inteligente, sempre ativo e sedento de dados de hoje. Nosso portfólio de soluções inovadoras de ponta a ponta oferece escala, desempenho e agilidade incomparáveis, incluindo soluções centradas em software de ponta a ponta, ofertas nativas da nuvem, segurança de ponta e ferramentas analíticas, juntamente com soluções IP e redes ópticas para 5G. Mantemos um foco acentuado em nossos compromissos com as questões ambientais, sociais e de governança (ESG), oferecendo um relatório anual de sustentabilidade às partes interessadas. Para saber mais sobre a Ribbon, acesse: rbbn.com.

Sobre a AGT Networks

A AGT Networks é uma distribuidora líder de soluções de telecomunicações e redes nas Américas. A AGT Networks trabalha em estreita colaboração com seus parceiros para identificar soluções de transformação de rede voltadas para negócios que otimizem custos, aumentem a eficiência e atendam às necessidades de seus clientes. Para saber mais, acesse agtnetworks.com.

