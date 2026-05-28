Ribo annonce le dépôt d'une demande d'essai clinique de phase 2 auprès de l'EMA, pour faire progresser les traitements siRNA dans le domaine de la maladie thromboembolique

SUZHOU, Chine et MÖLNDAL, Suède, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science (code boursier 06938.HK) et Ribocure Pharmaceuticals (ensemble « Ribo ») annoncent la soumission d'une demande d'essai clinique de phase 2 (CTA) à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour le RBD1119, un traitement à base de siARN pour le traitement de la maladie artérielle coronarienne. Ribo a mis au point récemment plusieurs candidats siARN dans les domaines de la fibrillation auriculaire et de la thromboembolie veineuse et a établi un pipeline anticoagulant/antithrombotique de premier plan au niveau mondial. Cette nouvelle demande concernant la maladie artérielle coronarienne représente une étape importante dans le programme ambitieux de Ribo visant à développer des thérapies innovantes à base d'oligonucléotides afin de s'attaquer systématiquement à la cause première des maladies thromboemboliques.

La maladie artérielle coronarienne reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde, en raison de la formation de plaques d'athérome et des complications thrombotiques associées, telles que l'infarctus du myocarde et d'autres événements ischémiques. En dépit de l'utilisation généralisée des thérapies standard, y compris les thérapies antiplaquettaires et anticoagulantes, un risque résiduel substantiel d'événements thrombotiques subsiste chez les patients atteints d'une maladie coronarienne stable, même lorsqu'ils sont traités de manière optimale. Les traitements actuels sont en outre limités par un risque accru de saignement, ce qui restreint leur intensité et leur utilisation à long terme chez de nombreux patients. Il existe par conséquent un important besoin médical non satisfait de nouvelles approches antithrombotiques capables de fournir une protection efficace et durable contre la thrombose tout en conservant un profil de sécurité favorable, en particulier en ce qui concerne le risque de saignement.

« Nous sommes très heureux que nos programmes anti-thrombotiques siARN entament leur prochaine étape de développement clinique en Europe. Cette étape reflète notre engagement à libérer tout le potentiel des thérapies basées sur l'ARN pour fournir des options anticoagulantes avec un meilleur profil bénéfice-risque pour les patients qui ne sont pas traités de manière adéquate actuellement » déclare le Dr. Anders Gabrielsen, Directeur médical de Ribo.

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