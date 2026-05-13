-Ribo anuncia una colaboración estratégica con Insilico Medicine para acelerar el desarrollo de fármacos de siRNA impulsados por IA

SUZHOU, China, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. ("Ribo", 06938.HK) anunció que la compañía ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Insilico Medicine ("Insilico", 03696.HK). Ambas partes aprovecharán sus respectivas fortalezas en el desarrollo de fármacos siRNA y el descubrimiento de fármacos mediante IA para colaborar estrechamente en la identificación de dianas terapéuticas, el diseño y la optimización de moléculas de fármacos, el desarrollo de fármacos asistido por IA y su traslación clínica. Impulsarán la implementación de proyectos piloto y la aplicación de los resultados de la investigación, y acelerarán la investigación y el desarrollo de fármacos de siRNA mediante la innovación conjunta de IA y siRNA para abordar necesidades clínicas no cubiertas.

Aprovechando el mecanismo de ARN de interferencia (ARNi), los fármacos de siRNA permiten silenciar con precisión genes patógenos. Gracias a sus ventajas principales, como un espectro de acción extremadamente amplio, capacidad de diseño digital, ciclos de desarrollo cortos y una alta adherencia del paciente debido a su larga duración, los fármacos de siRNA han liderado la tercera ola de la industria farmacéutica moderna. La profunda integración con la tecnología de IA mejorará aún más la eficiencia y la tasa de éxito del desarrollo de fármacos de siRNA, facilitando avances en objetivos considerados "intratables" mediante enfoques convencionales y, por lo tanto, brindando nuevas soluciones terapéuticas a los pacientes.

Ribo está integrando la tecnología de IA en su sistema de desarrollo de fármacos de siRNA, y ha establecido una plataforma inteligente de diseño de secuencias de siRNA basada en algoritmos y una plataforma de cribado de ligandos de alta eficiencia, lo que permite la rápida identificación, iteración y optimización de moléculas candidatas de alta calidad. Durante la fase de desarrollo clínico, la tecnología de IA se ha utilizado para predecir y evaluar la eficacia y seguridad de los objetivos en poblaciones de pacientes, mejorando significativamente la eficiencia y la tasa de éxito del desarrollo clínico. Anteriormente, Ribo e Insilico Medicine habían establecido una colaboración en el campo del cribado inteligente autónomo de alto rendimiento. Esta colaboración estratégica mejorada aprovecha la profunda experiencia industrial de Ribo y sus capacidades líderes en desarrollo de tecnología de siRNA e I+D de fármacos, junto con la plataforma integral de descubrimiento de fármacos basada en IA de Insilico Medicine. Ofrece fortalezas complementarias completas y una sinergia profunda, acelerando el desarrollo de fármacos de siRNA innovadores para abordar necesidades clínicas no satisfechas y beneficiar a pacientes de todo el mundo en una etapa más temprana.

"Nos complace enormemente firmar hoy este acuerdo de cooperación estratégica con Ribo. Insilico y Ribo han mantenido una comunicación estrecha y una confianza mutua. Además, cabe destacar que Ribo es el primer socio en los servicios experimentales de alto rendimiento de nuestra plataforma de laboratorio automatizada LifeStar 2, lo que demuestra el potencial industrial de nuestra plataforma de laboratorio automatizada", declaró Feng Ren, PhD, coconsejero delegado y director científico de Insilico Medicine. "Con la continua innovación de los algoritmos de IA, la plataforma Pharma.AI de Insilico Medicine ha introducido recientemente varias actualizaciones importantes. Tras conversaciones en profundidad, ambas partes han llegado a un consenso sobre las oportunidades de cooperación, donde podemos aprovechar la plataforma Pharma.AI para potenciar múltiples escenarios en el desarrollo de fármacos de oligonucleótidos. Trabajaremos juntos para permitir un empoderamiento integral, ampliar aún más los límites del empoderamiento de la IA y esforzarnos por satisfacer las necesidades clínicas no cubiertas."

"Nos encontramos en una nueva era de investigación y desarrollo clínico guiados por IA. Insilico Medicine y Ribo comparten una gran sintonía en cuanto a capacidades de innovación, así como en sus misiones y visiones en sus respectivos campos, y nos complace enormemente ver cómo nuestra exitosa colaboración anterior se transforma en esta cooperación estratégica integral", declaró Li-Ming Gan, coconsejero delegado y presidente global de I+D de Ribo. "Gracias a años de avances tecnológicos y herramientas de IA existentes, Ribo ha experimentado un rápido desarrollo, con una intensa producción de fármacos candidatos y un avance eficiente de los ensayos clínicos. Ahora, potenciados por la plataforma Pharma.AI de Insilico Medicine, líder mundial en su sector, prevemos un catalizador aún más poderoso para nuestra diferenciada etapa de desarrollo estratégico. Esperamos impulsar la innovación mediante una estrecha colaboración entre ambas partes, mejorando aún más la eficiencia y la certeza de nuestro desarrollo de fármacos y acelerando las terapias con oligonucleótidos basadas en IA para beneficio de toda la humanidad."

Acerca de Insilico Medicine

Insilico Medicine es una empresa biotecnológica pionera a nivel mundial dedicada a integrar la inteligencia artificial y la automatización para acelerar el descubrimiento de fármacos e impulsar la innovación en ciencias de la vida, permitiendo así que las personas vivan vidas más largas y saludables. El 30 de diciembre de 2025, la empresa comenzó a cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong con el código bursátil 03696.HK.

Gracias a su plataforma patentada Pharma.AI y a sus avanzados laboratorios de biología automatizados, Insilico Medicine ofrece soluciones farmacológicas innovadoras para enfermedades con necesidades no cubiertas en áreas como la fibrosis, la oncología, la inmunología, el dolor, la obesidad y los trastornos metabólicos. Además, Insilico Medicine continúa expandiendo las aplicaciones de Pharma.AI a diversos campos como los materiales avanzados, la agricultura, los productos nutricionales y los medicamentos veterinarios. Para obtener más información, visite www.insilico.com

Acerca de Ribo

Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. es una compañía biofarmacéutica global dedicada al desarrollo y la comercialización de terapias con ARN de interferencia pequeño (siRNA). Aprovechando su plataforma tecnológica de siRNA de desarrollo propio, Ribo ha establecido una cartera de productos integral y diferenciada dirigida a importantes áreas de enfermedades como el metabolismo cardiovascular y los trastornos hepáticos y renales. Ribo se compromete a proporcionar soluciones de tratamiento revolucionarias a pacientes de todo el mundo mediante la innovación continua.

El 9 de enero de 2026, Ribo comenzó a cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong con el código bursátil: 06938.HK. Para obtener más información, visite: www.ribolia.com.

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