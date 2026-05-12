Ribo gibt strategische Zusammenarbeit mit Insilico Medicine bekannt, um die Entwicklung von siRNA-Medikamenten mithilfe von KI voranzutreiben

SUZHOU, China, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. („Ribo", 06938.HK) gab bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Insilico Medicine („Insilico", 03696.HK) geschlossen hat. Beide Parteien werden ihre jeweiligen Kernkompetenzen in der Entwicklung von siRNA-Medikamenten und der KI-gestützten Wirkstoffforschung nutzen, um eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Zielidentifizierung, Design und Optimierung von Wirkstoffmolekülen, KI-gestützte Arzneimittelentwicklung sowie klinische Umsetzung zu betreiben. Die beiden Parteien werden die Einführung von Demonstrationsprojekten und die Umsetzung von Forschungsergebnissen vorantreiben und die Forschung und Entwicklung von siRNA-Medikamenten durch gemeinsame Innovationen im Bereich „KI+siRNA" beschleunigen, um bisher ungedeckte klinische Bedürfnisse zu erfüllen.

Durch die Nutzung des RNAi-Mechanismus sind siRNA-Medikamente in der Lage, pathogene Gene präzise stillzulegen. Mit ihren Kernvorteilen wie einem extrem breiten Zielspektrum, digitalen Designmöglichkeiten, kurzen Entwicklungszyklen und einer hohen Patientencompliance aufgrund ihrer extrem langen Wirkdauer haben siRNA-Medikamente die „dritte Welle der modernen Pharmazie" angeführt. Eine tiefe Integration mit KI-Technologie wird die Effizienz und Erfolgsquote der siRNA-Arzneimittelentwicklung weiter steigern und Durchbrüche bei „undruggable" Zielen ermöglichen, die mit herkömmlichen Ansätzen unüberwindbar bleiben, wodurch Patienten neuartige therapeutische Lösungen erhalten.

Ribo integriert KI-Technologie in sein siRNA-Arzneimittelentwicklungssystem und hat eine algorithmengesteuerte intelligente Plattform für das siRNA-Sequenzdesign sowie eine hocheffiziente Plattform für das Ligandenscreening etabliert, die eine schnelle Identifizierung, Iteration und Optimierung hochwertiger Kandidatenmoleküle ermöglicht. Während der klinischen Entwicklungsphase wurde KI-Technologie eingesetzt, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Zielmolekülen in Patientenpopulationen vorherzusagen und zu bewerten, was die Effizienz und Erfolgsquote der klinischen Entwicklung deutlich verbessert hat. Zuvor hatten Ribo und Insilico Medicine eine Zusammenarbeit im Bereich des intelligenten autonomen Hochdurchsatz-Screenings vereinbart. Diese erweiterte strategische Zusammenarbeit nutzt Ribos fundiertes Branchen-Know-how und seine führenden Entwicklungskapazitäten in der siRNA-Technologie und der Arzneimittelforschung und -entwicklung in Verbindung mit der durchgängigen, KI-gestützten Plattform von Insilico Medicine zur Wirkstoffentdeckung. Sie bietet umfassende komplementäre Stärken und tiefgreifende Synergien und beschleunigt die Entwicklung innovativer siRNA-Medikamente, um ungedeckte klinische Bedürfnisse zu adressieren und Patienten weltweit in einem früheren Stadium zu helfen.

„Wir freuen uns sehr, heute diese strategische Kooperationsvereinbarung mit Ribo zu unterzeichnen. Insilico und Ribo pflegen seit langem eine enge Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen. Zudem ist es erwähnenswert, dass Ribo der erste Partner für Hochdurchsatz-Experimentierdienstleistungen unserer automatisierten Laborplattform LifeStar 2 ist, was die industrielle Leistungsfähigkeit unserer automatisierten Laborplattform unter Beweis stellt", sagte Dr. Feng Ren, Co-CEO und CSO von Insilico Medicine. „Dank der kontinuierlichen Innovation von KI-Algorithmen hat die Pharma.AI-Plattform von Insilico Medicine kürzlich mehrere bedeutende Upgrades eingeführt. Durch intensive Gespräche haben beide Parteien einen Konsens über Kooperationsmöglichkeiten erzielt, bei denen wir die Pharma.AI-Plattform nutzen können, um verschiedene Szenarien in der Entwicklung von Oligonukleotid-Medikamenten zu unterstützen. Wir werden zusammenarbeiten, um eine durchgängige Unterstützung zu ermöglichen, die Grenzen der KI-gestützten Unterstützung weiter zu erweitern und uns bemühen, ungedeckte klinische Bedürfnisse zu erfüllen."

„Wir befinden uns nun in einer neuen Ära der KI-gesteuerten klinischen Forschung und Entwicklung. Insilico Medicine und Ribo sind hinsichtlich ihrer Innovationsfähigkeiten sowie ihrer Missionen und Visionen in unseren jeweiligen Bereichen sehr gut aufeinander abgestimmt, und wir freuen uns sehr, dass unsere bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit zu dieser umfassenden strategischen Kooperation gewachsen ist", sagte Li-Ming Gan, Co-CEO & Global R&D President von Ribo. „Durch jahrelange technologische Fortschritte und bestehende KI-Tools hat Ribo einen Weg der raschen Entwicklung eingeschlagen, der durch eine intensive Produktion von Wirkstoffkandidaten und eine effiziente Durchführung klinischer Studien gekennzeichnet ist. Mit der Unterstützung durch die weltweit führende Pharma.AI-Plattform von Insilico Medicine erwarten wir nun einen noch stärkeren Impuls für unsere differenzierte strategische Entwicklungsphase. Wir freuen uns darauf, durch die enge Zusammenarbeit beider Parteien Innovationen anzustoßen, die Effizienz und Sicherheit unserer Arzneimittelentwicklung weiter zu steigern und KI-gesteuerte Oligonukleotid-Therapien zum Wohle der gesamten Menschheit voranzutreiben."

Informationen zu Insilico Medicine

Insilico Medicine ist ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Integration von künstlicher Intelligenz und Automatisierungstechnologie widmet, um die Wirkstoffforschung zu beschleunigen und Innovationen in den Biowissenschaften voranzutreiben, damit Menschen ein längeres und gesünderes Leben führen können. Am 30. Dezember 2025 wurde das Unternehmen am Hauptmarkt der Hongkonger Börse unter dem Börsenkürzel: 03696.HK notiert.

Unter Nutzung seiner proprietären Pharma.AI-Plattform und fortschrittlicher automatisierter Biologielabore bietet Insilico Medicine innovative Arzneimittellösungen für Krankheiten mit ungedecktem Bedarf in Bereichen wie Fibrose, Onkologie, Immunologie, Schmerz, Adipositas und Stoffwechselstörungen. Darüber hinaus erweitert Insilico Medicine die Anwendungen von Pharma.AI kontinuierlich auf verschiedene Bereiche wie fortschrittliche Materialien, Landwirtschaft, Ernährungsprodukte und Tierarzneimittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.insilico.com

Informationen zu Ribo

Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika auf Basis kleiner interferierender RNA (siRNA) widmet. Auf der Grundlage seiner selbst entwickelten siRNA-Technologieplattform hat Ribo eine umfassende und differenzierte Produktpipeline aufgebaut, die auf wichtige Krankheitsbereiche wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Leber- und Nierenerkrankungen abzielt. Ribo hat sich zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Innovation revolutionäre Behandlungslösungen für Patienten auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Am 9. Januar 2026 wurde Ribo am Hauptmarkt der Hongkonger Börse unter dem Börsenkürzel: 06938.HK notiert. Weitere Informationen finden Sie auf: www.ribolia.com.

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