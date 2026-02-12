Ribo et Ribocure annoncent un accord de licence mondial exclusif avec Madrigal pour de nouvelles thérapies pARNi ciblant la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH)

SUZHOU, Chine et MÖLNDAL, Suède, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co, Ltd. (HKEX : 06938) (« Ribo ») et sa filiale Ribocure Pharmaceuticals AB (« Ribocure ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence mondial exclusif avec Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : MDGL) (« Madrigal ») pour six programmes précliniques de petits ARN interférents (pARNi) pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

La collaboration utilisera la plateforme GalSTARTM de pARNi ciblant le foie, validée par Ribo, afin de développer de nouveaux traitements pour la MASH. L'accord de licence couvre plusieurs actifs précliniques existants de Ribo. En outre, les deux parties ont la possibilité d'élargir leur collaboration à de nouveaux programmes pARNi, y compris des pARNi bi-spécifiques (agents qui ciblent simultanément deux gènes responsables de maladies) utilisant les plateformes uniques de modification chimique GalSTARTM et pARNi de Ribo.

Nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de Madrigal Pharmaceuticals, en tirant parti de leurs vastes connaissances et de notre expertise en matière de pARNi pour faire progresser les thérapies qui changent la vie des personnes atteintes d'une maladie du foie, déclare le Dr Zicai Liang, PDG de Ribo.

Il est très encourageant d'avoir l'occasion de travailler avec l'entreprise qui a lancé avec succès le premier médicament au monde contre la MASH, une maladie dont la prévalence augmente et qui est fortement associée à de nombreuses comorbidités mettant en jeu le pronostic vital. En nous appuyant sur notre plateforme pARNi exclusive, nous avons pour objectif d'élargir le paysage thérapeutique de la MASH grâce à des approches complémentaires et multi-mécaniques, en proposant des traitements plus ciblés et plus efficaces aux patients dont les besoins ne sont pas satisfaits, déclare le Dr Li-Ming Gan, PDG de Ribocure et co-PDG de Ribo.

Considérations financières

En vertu de l'accord, Ribo a accordé à Madrigal une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser plusieurs actifs pARNi. Ribo recevra un paiement initial de 60 millions de dollarss, les paiements cumulés pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars si certaines étapes du développement, de la réglementation et de la commercialisation étaient franchies, ainsi que des redevances potentielles sur les ventes nettes.

À propos de la MASH

La stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH - Metabolic dysfunction-Associated SteatoHepatitis), anciennement connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (NASH - NonAlcoholic SteatoHepatitis), est une maladie hépatique grave qui peut évoluer vers la cirrhose, l'insuffisance hépatique, le cancer du foie, la nécessité d'une transplantation hépatique et une mortalité prématurée. La MASH est la principale cause de transplantation hépatique chez les femmes et la deuxième cause de transplantation hépatique aux États-Unis, ainsi que l'indication de transplantation hépatique qui connaît la croissance la plus rapide en Europe.

Dès que les patients passent au stade MASH avec fibrose hépatique modérée à avancée (correspondant aux stades F2 à F3 de fibrose), le risque d'évolution défavorable du foie augmente de façon spectaculaire : ces patients ont un risque de mortalité hépatique 10 à 17 fois plus élevé que les patients sans fibrose. Ceux qui évoluent vers la cirrhose ont un risque 42 fois plus élevé de mortalité hépatique, ce qui souligne la nécessité de traiter la MASH avant que les complications liées à la cirrhose n'apparaissent. La MASH est également un facteur indépendant de maladie cardiovasculaire, la principale cause de mortalité chez les patients.

Avec l'amélioration de la sensibilisation à la MASH et l'augmentation de sa prévalence, le nombre de patients diagnostiqués avec une fibrose modérée à avancée ou une cirrhose MASH compensée (F2-F4c) devrait augmenter.

À propos de Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. et Ribocure Pharmaceuticals AB

Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd.(HKEX : 6938) est une entreprise innovante de R&D au stade clinique qui se consacre au développement de médicaments à base d'acide nucléique et de produits connexes basés sur la technologie de l'interférence par ARN (ARNi). Grâce à ses capacités de R&D innovantes et à ses plateformes technologiques intégrées verticalement, Ribo a constitué un solide portefeuille de produits et contribué au traitement de maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

En tant que filiale de Suzhou Ribo Life Science, Ribocure Pharmaceuticals AB se consacre au développement mondial de thérapies salvatrices à base d'oligonucléotides, en mettant l'accent sur le développement des actifs et du pipeline, ainsi que sur de nouvelles idées de cibles, sur la création de capacités innovantes pour mener des essais cliniques et sur le développement de médicaments à base de pARNi pour répondre à des besoins médicaux réels non satisfaits au niveau mondial.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.ribolia.com et www.ribocure.com

À propos de Madrigal Pharmaceuticals

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : MDGL) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la mise au point de nouveaux traitements contre la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une maladie du foie dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le médicament de Madrigal, Rezdiffra (resmetirom), est un agoniste THR-β ciblant le foie et administré une fois par jour par voie orale pour cibler les principales causes sous-jacentes de la MASH. Rezdiffra est le premier et unique médicament approuvé par la FDA et la Commission européenne pour le traitement de la MASH avec une fibrose modérée à avancée (stade F2 à F3). Un essai de phase 3 en cours évalue Rezdiffra pour le traitement de la cirrhose MASH compensée (F4c). Pour plus d'informations, consultez le site www.madrigalpharma.com.

