Ribo und Ribocure geben exklusive globale Lizenzvereinbarung mit Madrigal für neuartige siRNA-Therapeutika gegen MASH bekannt

SUZHOU, China und MÖLNDAL, Schweden, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (HKEX: 06938) („Ribo") und ihre Tochtergesellschaft Ribocure Pharmaceuticals AB („Ribocure") gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung mit Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MDGL) („Madrigal") eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für sechs präklinische Small-Interfering-RNA (siRNA)-Programme zur Behandlung von metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis (MASH) abgeschlossen haben.

Die Zusammenarbeit wird die validierte siRNA-GalSTARTM -Plattform von Ribo nutzen, die auf die Leber abzielt, um neue Behandlungsmethoden für MASH zu entwickeln. Die Lizenzvereinbarung umfasst mehrere bestehende präklinische Vermögenswerte von Ribo. Darüber hinaus haben beide Parteien die Möglichkeit, den Umfang der Zusammenarbeit auf neue siRNA-Programme auszuweiten, darunter bispezifische siRNAs (Wirkstoffe, die gleichzeitig auf zwei krankheitsverursachende Gene abzielen), wobei die einzigartigen GalSTARTM- und siRNA-Plattformen für chemische Modifikationen von Ribo zum Einsatz kommen.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Madrigal Pharmaceuticals, bei der wir ihr umfangreiches Wissen mit unserer siRNA-Expertise kombinieren, um lebensverändernde Therapien für Menschen mit Lebererkrankungen voranzutreiben, sagt Dr. Zicai Liang, CEO von Ribo.

Die Möglichkeit, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das das weltweit erste Medikament für MASH auf den Markt gebracht hat, eine Krankheit mit steigender Prävalenz und starkem Zusammenhang mit zahlreichen lebensbedrohlichen Begleiterkrankungen, ist sehr ermutigend. „Mit unserer proprietären siRNA-Plattform wollen wir die therapeutischen Möglichkeiten für MASH durch komplementäre, multimechanistische Ansätze erweitern und so gezieltere und wirksamere Behandlungen für Patienten mit ungedecktem Bedarf anbieten", sagt Dr. Li-Ming Gan, CEO von Ribocure und Co-CEO von Ribo.

Finanzielle Überlegungen

Im Rahmen der Vereinbarung hat Ribo Madrigal eine exklusive weltweite Lizenz zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung mehrerer siRNA-Assets gewährt. Ribo erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar, und die kumulierten Zahlungen könnten 4,4 Milliarden US-Dollar erreichen, wenn bestimmte Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerzielle Meilensteine erreicht werden, sowie potenzielle Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

Informationen zu MASH

Die metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH), früher bekannt als nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), ist eine schwere Lebererkrankung, die zu Leberzirrhose, Leberversagen, Leberkrebs, der Notwendigkeit einer Lebertransplantation und vorzeitiger Sterblichkeit führen kann. MASH ist die häufigste Ursache für Lebertransplantationen bei Frauen und die zweithäufigste Ursache für alle Lebertransplantationen in den USA sowie die am schnellsten wachsende Indikation für Lebertransplantationen in Europa.

Sobald Patienten zu MASH mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose (entsprechend den Stadien F2 bis F3 der Fibrose) fortschreiten, steigt das Risiko für unerwünschte Leberfolgen dramatisch an: Diese Patienten haben ein 10- bis 17-mal höheres Risiko für leberbedingte Mortalität als Patienten ohne Fibrose. Diejenigen, die zu einer Zirrhose fortschreiten, haben ein 42-mal höheres Risiko für leberbedingte Mortalität, was die Notwendigkeit unterstreicht, MASH zu behandeln, bevor Komplikationen einer Zirrhose auftreten. MASH ist auch ein unabhängiger Auslöser für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigste Todesursache bei Patienten.

Mit zunehmendem Bewusstsein für die MASH-Erkrankung und steigender Prävalenz der Erkrankung wird die Zahl der diagnostizierten Patienten mit MASH mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Fibrose oder kompensierter MASH-Zirrhose (F2-F4c) voraussichtlich zunehmen.

Informationen zu Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. und Ribocure Pharmaceuticals AB

Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd.(HKEX: 6938) ist ein innovatives Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entwicklung von Nukleinsäuremedikamenten und verwandten Produkten auf Basis der RNA-Interferenz-Technologie (RNAi) widmet. Mit seinen innovativen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und vertikal integrierten Technologieplattformen hat Ribo eine starke Produktpipeline aufgebaut, um einen Beitrag zur Behandlung schwerer Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu leisten.

Als Tochtergesellschaft von Suzhou Ribo Life Science widmet sich Ribocure Pharmaceuticals AB der globalen Entwicklung lebensrettender Oligonukleotid-Therapien, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Vermögenswerten und Pipelines sowie neuen Zielideen und dem Aufbau innovativer Kapazitäten zur Durchführung klinischer Studien und zur Entwicklung von siRNA-Medikamenten liegt, um weltweit echte ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ribolia.com und www.ribocure.com

Informationen zu Madrigal Pharmaceuticals

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MDGL) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapeutika für die metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) konzentriert, eine Lebererkrankung mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Das Medikament Rezdiffra (Resmetirom) von Madrigal ist ein einmal täglich oral einzunehmender, auf die Leber gerichteter THR-β-Agonist, der auf die wichtigsten Ursachen von MASH abzielt. Rezdiffra ist das erste und einzige Medikament, das sowohl von der FDA als auch von der Europäischen Kommission für die Behandlung von MASH mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Fibrose (F2 bis F3) zugelassen ist. In einer laufenden Phase-3-Ergebnisstudie wird Rezdiffra für die Behandlung von kompensierter MASH-Zirrhose (F4c) untersucht. Weitere Informationen finden Sie unter www.madrigalpharma.com.

