-Ribo y Ribocure anuncian un acuerdo de licencia global exclusivo con Madrigal para nuevas terapias de siRNA dirigidas a MASH

SUZHOU, China y MÖLNDAL, Suecia, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (HKEX: 06938) ("Ribo") y su sfilial Ribocure Pharmaceuticals AB ("Ribocure") anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de licencia mundial exclusivo con Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MDGL) ("Madrigal") para seis programas preclínicos de ARN de interferencia pequeño (siRNA) para el tratamiento de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH).

La colaboración utilizará la plataforma validada siRNA GalSTARTM de Ribo para el desarrollo de nuevos tratamientos para MASH. El acuerdo de licencia abarca múltiples activos preclínicos existentes de Ribo. Además, ambas partes tienen la opción de ampliar el alcance de la colaboración a nuevos programas de siRNA, incluyendo siRNA biespecíficos (agentes que actúan simultáneamente sobre dos genes causantes de enfermedades) utilizando las exclusivas plataformas GalSTARTM y de modificación química siRNA de Ribo.

"Nos entusiasma unir fuerzas con Madrigal Pharmaceuticals, aprovechando su amplio conocimiento y nuestra experiencia en siRNA para impulsar terapias que transformen la vida de las personas con enfermedades hepaticas", afirmó el Dr. Zicai Liang, consejero delegado de Ribo.

"Tener la oportunidad de trabajar con la empresa que lanzó con éxito el primer fármaco del mundo para MASH, una enfermedad con una prevalencia creciente y una fuerte asociación con numerosas comorbilidades potencialmente mortales, es muy alentador. Aprovechando nuestra plataforma patentada de siRNA, nuestro objetivo es ampliar el panorama terapéutico de MASH mediante enfoques complementarios y multimecanísticos, ofreciendo tratamientos más específicos y eficaces para pacientes con necesidades no cubiertas", afirmó el Dr. Li-Ming Gan, consejero delegado de Ribocure y co-consejero delegado de Ribo.

Consideraciones financieras

En virtud del acuerdo, Ribo ha otorgado a Madrigal una licencia global exclusiva para desarrollar, fabricar y comercializar varios activos de siRNA. Ribo recibirá un pago inicial de 60 millones de dólares estadounidenses y los pagos acumulados podrían alcanzar los 4.400 millones de dólares estadounidenses si se alcanzan ciertos hitos de desarrollo, regulatorios y comerciales, además de posibles regalías sobre las ventas netas.

Acerca de MASH

La esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), anteriormente conocida como esteatohepatitis no alcohólica (NASH), es una enfermedad hepática grave que puede progresar a cirrosis, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, necesidad de trasplante de hígado y mortalidad prematura. La MASH es la principal causa de trasplante de hígado en mujeres y la segunda causa principal de todos los trasplantes de hígado en EE.UU., además de ser la indicación de trasplante de hígado de mayor crecimiento en Europa.

Una vez que los pacientes progresan a MASH con fibrosis hepática moderada a avanzada (consistente con fibrosis en estadios F2 a F3), el riesgo de resultados hepáticos adversos aumenta drásticamente: estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad relacionada con el hígado de 10 a 17 veces mayor en comparación con los pacientes sin fibrosis. Quienes progresan a cirrosisse enfrentan a un riesgo 42 veces mayor de mortalidad relacionada con el hígado, lo que subraya la necesidad de tratar la MASH antes de que se presenten complicaciones de la cirrosis. La MASH también es un factor desencadenante independiente de enfermedad cardiovascular, la principal causa de mortalidad en pacientes.

A medida que mejora la conciencia sobre la enfermedad MASH y aumenta su prevalencia, se espera que aumente el número de pacientes diagnosticados con MASH con fibrosis moderada a avanzada o cirrosis MASH compensada (F2-F4c).

Acerca Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. y Ribocure Pharmaceuticals AB

Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. (HKEX: 6938) es una innovadora empresa de I+D en fase clínica dedicada al desarrollo de fármacos de ácidos nucleicos y productos relacionados basados en la tecnología de interferencia de ARN (ARNi). Gracias a sus innovadoras capacidades de I+D y a sus plataformas tecnológicas integradas verticalmente, Ribo ha desarrollado una sólida cartera de productos, con el objetivo de contribuir al tratamiento de enfermedades graves con necesidades médicas no cubiertas.

Como filial de Suzhou Ribo Life Science, Ribocure Pharmaceuticals AB se dedica al desarrollo global de terapias con oligonucleótidos que salvan vidas, centrándose en el desarrollo de activos y cartera de productos, así como en nuevas ideas para dianas terapéuticas y en el desarrollo de capacidades innovadoras para realizar ensayos clínicos y desarrollar fármacos de siRNA que aborden necesidades médicas reales no cubiertas a nivel mundial.

Para más información, visite www.ribolia.com y www.ribocure.com

Acerca de Madrigal Pharmaceuticals

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MDGL) es una compañía biofarmacéutica centrada en el desarrollo de nuevas terapias para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una enfermedad hepática con una gran necesidad médica no cubierta. El medicamento de Madrigal, Rezdiffra (resmetirom), es un agonista hepático de THR-β, oral y de administración una vez al día, diseñado para abordar las principales causas subyacentes de la MASH. Rezdiffra es el primer y único medicamento aprobado tanto por la FDA como por la Comisión Europea para el tratamiento de la MASH con fibrosis moderada a avanzada (F2 a F3). Un ensayo clínico de fase 3 en curso evalúa Rezdiffra para el tratamiento de la cirrosis compensada por MASH (F4c). Para más información, visite www.madrigalpharma.com.

