Richard McLaren preverí medzinárodný box

Dvojfázový prístup sa najskôr zameria na činnosť rozhodcov v priebehu olympijských hier v Riu, následne potom na obvinenia z nekalého konania v minulosti

TORONTO, 16. júna 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť McLaren Global Sport Solutions (MGSS) si dovoľuje oznámiť, že bola Medzinárodnou boxerskou asociáciou (AIBA) poverená vyšetrením možných nezrovnalostí v činnosti bodových a ringových rozhodcov počas olympijských hier v Riu v roku 2016.

Po splnení tejto časti svojho mandátu spoločnosť MGSS prešetrí pôsobenie osôb, ktoré sa podieľali na riadení a správe AIBA, s cieľom zistiť, či nedošlo ku korupčnému konaniu.

„V boxe sa dlhodobo objavujú pochybné aktivity. V rámci tohto športu prebehlo niekoľko vyšetrovaní, ktoré však buď neboli dotiahnuté do konca, alebo z nich nevzišli žiadne opatrenia. Je čas, aby box obrátil list, to však nie je možné bez toho, aby sa plne vyrovnal s údajným nekalým konaním," uviedol profesor Richard McLaren, O.C. a generálny riaditeľ MGSS. „Náš tím vykoná nezávislé vyšetrenie otázok spojených s korupciou alebo zmanipulováním športových výsledkov v priebehu olympijských hier v Riu, identifikuje zodpovedné osoby a odporučí zodpovedajúci postup."

Profesor McLaren má so svojím tímom rozsiahle skúsenosti s vyšetrovaním nekalého konania v športe, vrátane vyšetrovania údajnej ruskej štátnej pomoci dopingu v roku 2016 a vyšetrovanie finančných podvodov a nezrovnalostí v oblasti dopingu v Medzinárodnej vzpieračskej federácii v roku 2020.

MGSS pokračuje v dlhodobom partnerstve s britskou spoločnosťou Harod Associates Limited, ktorá ponúka špičkové vyšetrovacie možnosti, kriminalistickú kyber techniku, whistleblowing a operatívne informácie o fyzických osobách. Spoločnosti MGSS a Harod majú spolu vyše 30 rokov skúseností s vývojom sofistikovaných štruktúr a predpisov v oblasti športovej etiky a s vyšetrovacími službami poskytovanými ako tretia strana.

„Rád by som AIBA poďakoval za dôveru a za to, že nám poskytla voľnosť a podporu na vykonanie starostlivého a komplexného nezávislého vyšetrovania. Asociácia chce definitívne skoncovať s obvineniami, ktoré box sužujú už desiatky rokov. Môjmu tímu bola dopriata nezávislosť na to, aby mohol sledovať všetky stopy vedúce k odhaleniu pravdy," povedal profesor McLaren.

Bude zriadená linka pre utajených oznamovateľov a jej sprevádzkovanie bude oznámené samostatne. Osobám, ktoré sa prihlásia, bude zaručená trvalá diskrétnosť.

Správu o prvej fáze vyšetrovania vydá tím MGSS do konca augusta 2021.

Catherine Doyle, Avenue Strategic Communications, Tel: 514-641-3266, Email: [email protected]

