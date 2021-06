Richard McLaren prověří mezinárodní box

Dvoufázový přístup se nejdříve zaměří na činnost rozhodčích v průběhu olympijských her v Riu,

následně pak na obvinění z nekalého jednání v minulosti

TORONTO, 15. června 2021 /PRNewswire/ -- Společnost McLaren Global Sport Solutions (MGSS) si dovoluje oznámit, že byla Mezinárodní boxerskou asociací (AIBA) pověřena vyšetřením možných nesrovnalostí v činnosti bodových a ringových rozhodčích během olympijských her v Riu v roce 2016.

Po splnění této části svého mandátu společnost MGSS prošetří působení osob, které se podílely na řízení a správě AIBA, s cílem zjistit, zda nedošlo ke korupčnímu jednání.

„V boxu se dlouhodobě objevují pochybné aktivity. V rámci tohoto sportu proběhlo několik vyšetřování, která však buď nebyla dotažena do konce, nebo z nich nevzešla žádná opatření. Je čas, aby box obrátil list, to však není možné, aniž by se plně vyrovnal s údajným nekalým jednáním," uvedl profesor Richard McLaren, nositel Řádu Kanady a generální ředitel MGSS. „Náš tým provede nezávislé vyšetření otázek spojených s korupcí nebo zmanipulováním sportovních výsledků v průběhu olympijských her v Riu, identifikuje odpovědné osoby a doporučí odpovídající postup."

Profesor McLaren má se svým týmem rozsáhlé zkušenosti s šetřením nekalého jednání ve sportu, včetně vyšetřování údajné ruské státní podpory dopingu v roce 2016 a vyšetřování finančních podvodů a nesrovnalostí v oblasti dopingu v Mezinárodní vzpěračské federace v roce 2020.

MGSS pokračuje v dlouhodobém partnerství s britskou společností Harod Associates Limited, která nabízí špičkové vyšetřovací možnosti, kriminalistické kyber techniky, whistleblowing a operativní informace o fyzických osobách. Společnosti MGSS a Harod mají dohromady přes 30 let zkušeností s vývojem sofistikovaných struktur a předpisů v oblasti sportovní etiky a s vyšetřovacími službami poskytovanými jako třetí strana.

„Rád bych AIBA poděkoval za důvěru a za to, že nám poskytla volnost a podporu k provedení pečlivého a komplexního nezávislého vyšetřování. Asociace chce definitivně skoncovat s obviněními, která box sužují už desítky let. Mému týmu byla dopřána nezávislost k tomu, aby mohl sledovat veškeré stopy vedoucí k odhalení pravdy," řekl profesor McLaren.

Bude zřízena linka pro utajené oznamovatele a její zprovoznění bude oznámeno samostatně. Osobám, které se přihlásí, bude zaručena trvalá diskrétnost.

Zprávu o první fázi vyšetřování vydá tým MGSS do konce srpna 2021.

