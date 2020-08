Rihanna wprowadza nowy kosmetyk Fenty Skin

Czysta, prosta i skuteczna pielęgnacja skóry dla wszystkich.

„Fenty Skin to moja wizja nowej formy pielęgnacji skóry - pragnęłam stworzyć niesamowite produkty, które naprawdę działają, są proste w użyciu i każdy może je stosować" - Rihanna.

SAN FRANCISCO, 4 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Rihanna, we współpracy z Kendo Brands, producentem kosmetyków należącym do LVMH, przedstawia swoją drugą globalną markę kosmetyczną, Fenty Skin, po przełomowej w 2017 roku premierze Fenty Beauty.

Oczekiwana z dużym zainteresowaniem marka kosmetyków do pielęgnacji skóry Rihanny jest zwieńczeniem jej ogólnych doświadczeń, osobistej podróży w zakresie pielęgnacji skóry i niezachwianej misji dostarczania prostych rozwiązań dla wszystkich odcieni i typów skóry. W rezultacie Fenty Skin dostarcza czyste, wartościowe produkty spełniające wiele funkcji, które doskonale współgrają z makijażem i szanują naszą planetę dzięki świadomym opakowaniu i formule.

Po wielu latach, przez które kobiety czuły się przytłoczone licznym wyborem kosmetyków pielęgnacyjnych i złym doświadczeniem z produktem, który przebarwił skórę jeszcze w młodym wieku, Rihanna marzyła o stworzeniu linii, która byłaby łatwa i skuteczna. Teraz stworzyła przystępną markę kosmetyków do pielęgnacji skóry, zbudowaną w oparciu o lata niezrównanego doświadczenia, dostępu i edukacji, reprezentującą wszystko to, co chciała wiedzieć, kiedy była młodsza. Rihanna dzieli się poprzez Fenty Skin prawdziwą rutyną swojego życia, w której dąży do osiągnięcia jasnej, zdrowej cery. Seria znana jako „Fenty Skin Start'rs" obejmuje trzy produkty 2 w 1:

- Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (25 USD), płyn do demakijażu - środek do usuwania makijażu z kremową pianą do usuwania brudu, tłuszczu i długookresowego makijażu bez wysuszania skóry;

- Fat Water Pore-Refining Toner Serum (28 USD), przełomowy toner i serum, który oczyszcza pory, poprawia wygląd ciemnych plam, rozjaśnia, wygładza i likwiduje błyszczącą cerę - wszystko to bez pozbawiania cery bariery ochronnej.;



- Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (35 USD), krem nawilżający z filtrem ochronnym, lekki, nie zawiera tłuszczu i jest naprawdę niewidoczny na wszystkich odcieniach skóry, o subtelnym różowym odcieniu. Przylega do skóry przy odwodnieniu, przebarwieniach i ciemnych plamach, jest przyjazny dla makijażu - nie roluje się i nie powoduje efektu flashback. Dodatkowo pojemnik z możliwością powtórnego napełnienia.

Fenty Skin zawiera czyste, wegańskie, bezglutenowe i beztłuszczowe formuły i łączy w sobie składniki pochodzące z całego świata, takie jak bogata w witaminę C wiśnia z Barbados, ze składnikami o najlepszej jakości do pielęgnacji skóry, takimi jak kwas hialuronowy i niacynamid. Rihanna chciała, aby Fenty Skin było w pełni zmysłowym przeżyciem, dlatego też produkty te charakteryzują się ciepłymi, tropikalnymi zapachami inspirowane ich składnikami, takimi jak wiśnia z Barbados, kokos i świeży arbuz kolokwinta. Kluczowym dla Rihanny było upewnienie się, że każdy może go używać i widzieć widoczne rezultaty, dlatego każdy produkt Fenty Skin został przetestowany na wszystkich odcieniach, teksturach i rodzajach cery.

Opakowanie Fenty Skin jest eleganckie, nowoczesne i bezpieczne dla środowiska. Marka wyeliminowała pudełka, wprowadziła materiały pochodzące z recyklingu i stworzyła systemy napełniania tam, gdzie było to możliwe.

Rihanna zaprosiła również eksperta w dziedzinie pielęgnacji skóry i wykwalifikowanego kosmetologa Seana Garrette'a jako ambasadora Fenty Skin.

Produkty Fenty Skin dostępne wyłącznie na FentySkin.com od 31 lipca z możliwością przesyłki międzynarodowej.

