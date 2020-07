Rihanna lança Fenty Skin

SÃO FRANCISCO, 31 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Rihanna, em parceria com a Kendo Brands, desenvolvedora de beleza da LVMH, apresenta sua segunda marca global de beleza, a Fenty Skin, após o lançamento transformador da Fenty Beauty em 2017.

A aguardada marca de cuidados com a pele de Rihanna é a culminação de suas experiências globais, jornada pessoal de cuidados com a pele e decidida missão de fornecer soluções simples para todos os tons e tipos de pele. Por isso, a Fenty Skin oferece produtos limpos, em pacote econômico, para múltiplas finalidades, que funcionam perfeitamente com maquiagem e respeitam o planeta, com embalagens e fórmulas ecológicas.

Depois de anos se sentindo subjugada por todas as escolhas de cuidados com a pele e uma má experiência com um produto que descoloriu sua pele na adolescência, Rihanna sonhou com a criação de uma linha de produtos que fossem fáceis de usar e eficazes. Agora, ela criou uma marca de cuidados com a pele acessível, desenvolvida durante anos de experiências sem paralelo, acesso e educação, representando tudo que ela queria saber quando era mais jovem. Com a Fenty Skin, Rihanna compartilha sua rotina na vida real, para conseguir uma compleição vivaz, com aparência saudável. Conhecidos em conjunto como o "Fenty Skin Start'rs", seu regime inclui três produtos dois-em-um:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (US$ 25) , creme para a pele removedor de maquiagem, com uma espuma cremosa para remover sujeira, óleo e maquiagem velha, sem secar a pele.

, creme para a pele removedor de maquiagem, com uma espuma cremosa para remover sujeira, óleo e maquiagem velha, sem secar a pele. Fat Water Pore-Refining Toner Serum (US$ 28) , loção tônica sérica híbrida transformadora, que visa poros, melhora a aparência de manchas escuras, clareia, suaviza e combate o brilho – tudo sem esfolar a pele.

, loção tônica sérica híbrida transformadora, que visa poros, melhora a aparência de manchas escuras, clareia, suaviza e combate o brilho – tudo sem esfolar a pele. Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (US$ 35) , protetor solar com creme hidratante leve, sem óleo e totalmente invisível em todos os tons de pele, com um matiz rosado sutil. Ele trata desidratação, descoloração, manchas escuras e é amigável a maquiagem – sem rejeição ou flashback. Além disso, é recarregável.

Os produtos Fenty Skin têm fórmulas limpas, veganas, sem glúten e sem óleo e combina ingredientes obtidos globalmente, como cereja rica em vitamina C de Barbados, com ingredientes de cuidados com a pele padrão-ouro, como ácido hialurônico e niacinamida. Rihanna queria que os produtos Fenty Skin fossem uma experiência sensorial completa, de forma a ter fragrância tropical acalorada, inspirada por seus ingredientes como cereja de Barbados, coco e melão do deserto fresco. Ter certeza de que qualquer um poderia usá-los e observar resultados visíveis era essencial para Rihanna. Por isso, todos os produtos Fenty Skin foram testados em todos os tons, texturas e tipos de pele.

As embalagens dos produtos Fenty Skin são elegantes, modernas e ecológicas. A marca eliminou caixas no que foi possível, incorporou materiais recicláveis pós-consumo e criou sistemas de refil quando viável.

Rihanna também acolheu o especialista em cuidados com a pele e esteticista licenciado Sean Garrette como embaixador da Fenty Skin.

Os produtos Fenty Skin foram lançados exclusivamente no FentySkin.com em 31 de julho, com remessa internacional.

