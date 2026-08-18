Risen Energy и Ascania Energy сотрудничают в области солнечной энергии мощностью до 100 МВт и хранению энергии 200 МВтч в Украине

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Risen Energy

Aug 18, 2026, 10:52 ET

НИНХАЙ, Китай, 18 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Risen Energy и Ascania Energy подписали два стратегических меморандума о взаимопонимании для продвижения проектов по хранению солнечной энергии и энергетических проектов в Украине. Рамки сотрудничества охватывают проекты мощностью до 100 МВт солнечной энергии и 200 МВтч аккумуляторной энергии коммунального масштаба.

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Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine
Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine

Меморандумы о взаимопонимании подписали Джерри Цинь (Jerry Qin), президент Risen по Европе, и Евгений Пятко, генеральный директор и совладелец Ascania Energy. На церемонии также присутствовал технический директор Ascania Energy Егор Ярмоленко.

Партнерство отвечает спросу в Украине на новые генерирующие мощности, децентрализованную энергетическую инфраструктуру и гибкие решения, которые повышают надежность электроснабжения. Хранение солнечной энергии может увеличить распределенную мощность, улучшить интеграцию возобновляемых источников энергии, изменить использование электроэнергии и поддержать предприятия во время сетевых ограничений.

Ascania Energy работает по всей цепочке создания стоимости в энергетике Украины, от разработки проектов, инжиниринга и EPC до системной интеграции, управления энергопотреблением, торговли и прямого энергоснабжения. Являясь частью Ascania Group, которая имеет 30-летний опыт работы в бизнесе, компания сочетает в себе возможности локального исполнения с доступом к бизнес-клиентам.

Risen предлагает фотоэлектрические модули, накопители энергии, инверторы и интеллектуальное управление энергией, подкрепленные интегрированными возможностями исследований и разработок, производства, обеспечения качества, реализации проектов и глобального обслуживания. По состоянию на 2 квартал 2026 года совокупные поставки фотоэлектрических модулей превысили 121,4 ГВт, а поставки аккумуляторных систем хранения энергии превысили 10 ГВт-ч, при этом операции осуществлялись в более чем 90 странах и регионах. В Украине компания Risen поставила модули для 12 солнечных проектов, включая Покровскую солнечную электростанцию мощностью 323 МВт, получив опыт адаптации продукции, доставки и местных услуг. Этот фонд поддерживает приложения коммунального масштаба, контрольно-измерительные приборы и системы хранения солнечной энергии по всему миру.

13 августа делегация Ascania Energy посетила интеллектуальное производственное предприятие Risen Energy, чтобы ознакомиться с возможностями производства, тестирования и управления качеством фотоэлектрических систем и накопителей энергии. В ходе обсуждений были выделены гетеропереходные модули Hyper-ion Pro, предназначенные для высокой мощности, эффективности и срока службы, а также системы накопления энергии с жидкостным охлаждением eTron, интегрирующие управление температурой, многоуровневую защиту безопасности и интеллектуальное управление для приложений коммунального масштаба.

Компании продолжат сотрудничество в области разработки проектов, локализации продуктов, инженерного обучения, послепродажного обслуживания и наращивания технического потенциала, сочетая технологии и возможности доставки Risen Energy с местным опытом Ascania Energy для поддержки развертывания системы хранения солнечной энергии в Украине.

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