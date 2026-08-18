Risen Energy и Ascania Energy сотрудничают в области солнечной энергии мощностью до 100 МВт и хранению энергии 200 МВтч в Украине

НИНХАЙ, Китай, 18 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Risen Energy и Ascania Energy подписали два стратегических меморандума о взаимопонимании для продвижения проектов по хранению солнечной энергии и энергетических проектов в Украине. Рамки сотрудничества охватывают проекты мощностью до 100 МВт солнечной энергии и 200 МВтч аккумуляторной энергии коммунального масштаба.

Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine

Меморандумы о взаимопонимании подписали Джерри Цинь (Jerry Qin), президент Risen по Европе, и Евгений Пятко, генеральный директор и совладелец Ascania Energy. На церемонии также присутствовал технический директор Ascania Energy Егор Ярмоленко.

Партнерство отвечает спросу в Украине на новые генерирующие мощности, децентрализованную энергетическую инфраструктуру и гибкие решения, которые повышают надежность электроснабжения. Хранение солнечной энергии может увеличить распределенную мощность, улучшить интеграцию возобновляемых источников энергии, изменить использование электроэнергии и поддержать предприятия во время сетевых ограничений.

Ascania Energy работает по всей цепочке создания стоимости в энергетике Украины, от разработки проектов, инжиниринга и EPC до системной интеграции, управления энергопотреблением, торговли и прямого энергоснабжения. Являясь частью Ascania Group, которая имеет 30-летний опыт работы в бизнесе, компания сочетает в себе возможности локального исполнения с доступом к бизнес-клиентам.

Risen предлагает фотоэлектрические модули, накопители энергии, инверторы и интеллектуальное управление энергией, подкрепленные интегрированными возможностями исследований и разработок, производства, обеспечения качества, реализации проектов и глобального обслуживания. По состоянию на 2 квартал 2026 года совокупные поставки фотоэлектрических модулей превысили 121,4 ГВт, а поставки аккумуляторных систем хранения энергии превысили 10 ГВт-ч, при этом операции осуществлялись в более чем 90 странах и регионах. В Украине компания Risen поставила модули для 12 солнечных проектов, включая Покровскую солнечную электростанцию мощностью 323 МВт, получив опыт адаптации продукции, доставки и местных услуг. Этот фонд поддерживает приложения коммунального масштаба, контрольно-измерительные приборы и системы хранения солнечной энергии по всему миру.

13 августа делегация Ascania Energy посетила интеллектуальное производственное предприятие Risen Energy, чтобы ознакомиться с возможностями производства, тестирования и управления качеством фотоэлектрических систем и накопителей энергии. В ходе обсуждений были выделены гетеропереходные модули Hyper-ion Pro, предназначенные для высокой мощности, эффективности и срока службы, а также системы накопления энергии с жидкостным охлаждением eTron, интегрирующие управление температурой, многоуровневую защиту безопасности и интеллектуальное управление для приложений коммунального масштаба.

Компании продолжат сотрудничество в области разработки проектов, локализации продуктов, инженерного обучения, послепродажного обслуживания и наращивания технического потенциала, сочетая технологии и возможности доставки Risen Energy с местным опытом Ascania Energy для поддержки развертывания системы хранения солнечной энергии в Украине.