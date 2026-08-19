Risen Energy a Ascania Energy sa spoja pri projekte solárnej energie s kapacitou až 100 MW a skladovania energie s kapacitou 200 MWh na Ukrajine

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Risen Energy

Aug 19, 2026, 05:17 ET

NINGHAI, Čína, 19. august 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Risen Energy a Ascania Energy podpísali dve strategické memorandá o porozumení s cieľom realizovať projekty solárnej energie a skladovania energie na Ukrajine. Rámec spolupráce zahŕňa projekty s kapacitou solárnej energie do 100 MW a 200 MWh skladovania energie v batériách na infraštruktúrnej úrovni.

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Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine
Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine

Memorandá o porozumení podpísali Jerry Qin, prezident spoločnosti Risen pre Európu, a Yevhen Piatko, generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Ascania Energy. Na slávnosti sa zúčastnil aj Jehor Jarmolenko, hlavný technologický riaditeľ spoločnosti Ascania Energy.

Partnerstvo reaguje na dopyt na Ukrajine po nových výrobných kapacitách, decentralizovanej energetickej infraštruktúre a flexibilných riešeniach, ktoré posilnia spoľahlivosť dodávok energie. Kombinácia solárnej energie a úložiska môže zvýšiť distribuovanú kapacitu, zlepšiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie, presunúť ohnisko spotreby elektriny a podporiť podniky počas sieťových obmedzení.

Ascania Energy pôsobí v celom energetickom hodnotovom reťazci Ukrajiny, od vývoja projektov, projekčnej činnosti a EPC až po systémovú integráciu, energetický manažment, obchodovanie a priame dodávky energie. Spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Ascania Group s 30-ročnými obchodnými skúsenosťami, kombinuje lokálne možnosti realizácie s prístupom k firemným zákazníkom.

Spoločnosť Risen ponúka fotovoltické moduly, systémy skladovania energie, invertory a inteligentný manažment energie. To všetko podporuje integrovaný výskum a vývoj, výroba, zabezpečenie kvality, realizácia projektov a globálne servisné kapacity. K 2. štvrťroku 2026 prekročili kumulatívne dodávky fotovoltických modulov 121,4 GW a dodávky systémov na skladovanie energie v batériách prekročili 10 GWh, pričom fungujú vo viac ako 90 krajinách a regiónoch. Na Ukrajine spoločnosť Risen dodala moduly už do 12 solárnych projektov vrátane solárnej elektrárne Pokrovskaja s výkonom 323 MW, čím získala skúsenosti s adaptáciou produktov, dodávkami a lokálnymi službami. Na tomto základe stojí uplatnenie v oblasti verejných služieb, komerčných a priemyselných budov a solárnej energie s úložiskom po celom svete.

Delegácia spoločnosti Ascania Energy navštívila 13. augusta inteligentné výrobné zariadenie spoločnosti Risen Energy, aby si prezrela jeho možnosti výroby, testovania a riadenia kvality fotovoltických systémov a systémov na skladovanie energie. Diskusie sa zamerali na heterojunkčné moduly Hyper-ion Pro, navrhnuté pre vysoký výkon, účinnosť a celoživotný energetický výnos, ako aj kvapalinou chladené systémy na ukladanie energie eTron, ktoré integrujú tepelný manažment, viacvrstvovú bezpečnostnú ochranu a inteligentné riadenie pre aplikácie v elektrárňach na infraštruktúrnej úrovni.

Spoločnosti budú naďalej spolupracovať pri vývoji projektov, lokalizácii produktov, inžinierskom školení, popredajnom servise a budovaní technických kapacít, pričom kombinujú technologické a dodávateľské schopnosti spoločnosti Risen Energy s lokálnymi odbornými znalosťami spoločnosti Ascania Energy s cieľom podporiť zavádzanie solárnych a úložných systémov na Ukrajine.

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