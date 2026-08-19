Risen Energy a Ascania Energy sa spoja pri projekte solárnej energie s kapacitou až 100 MW a skladovania energie s kapacitou 200 MWh na Ukrajine
News provided byRisen Energy
Aug 19, 2026, 05:17 ET
NINGHAI, Čína, 19. august 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Risen Energy a Ascania Energy podpísali dve strategické memorandá o porozumení s cieľom realizovať projekty solárnej energie a skladovania energie na Ukrajine. Rámec spolupráce zahŕňa projekty s kapacitou solárnej energie do 100 MW a 200 MWh skladovania energie v batériách na infraštruktúrnej úrovni.
Memorandá o porozumení podpísali Jerry Qin, prezident spoločnosti Risen pre Európu, a Yevhen Piatko, generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Ascania Energy. Na slávnosti sa zúčastnil aj Jehor Jarmolenko, hlavný technologický riaditeľ spoločnosti Ascania Energy.
Partnerstvo reaguje na dopyt na Ukrajine po nových výrobných kapacitách, decentralizovanej energetickej infraštruktúre a flexibilných riešeniach, ktoré posilnia spoľahlivosť dodávok energie. Kombinácia solárnej energie a úložiska môže zvýšiť distribuovanú kapacitu, zlepšiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie, presunúť ohnisko spotreby elektriny a podporiť podniky počas sieťových obmedzení.
Ascania Energy pôsobí v celom energetickom hodnotovom reťazci Ukrajiny, od vývoja projektov, projekčnej činnosti a EPC až po systémovú integráciu, energetický manažment, obchodovanie a priame dodávky energie. Spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Ascania Group s 30-ročnými obchodnými skúsenosťami, kombinuje lokálne možnosti realizácie s prístupom k firemným zákazníkom.
Spoločnosť Risen ponúka fotovoltické moduly, systémy skladovania energie, invertory a inteligentný manažment energie. To všetko podporuje integrovaný výskum a vývoj, výroba, zabezpečenie kvality, realizácia projektov a globálne servisné kapacity. K 2. štvrťroku 2026 prekročili kumulatívne dodávky fotovoltických modulov 121,4 GW a dodávky systémov na skladovanie energie v batériách prekročili 10 GWh, pričom fungujú vo viac ako 90 krajinách a regiónoch. Na Ukrajine spoločnosť Risen dodala moduly už do 12 solárnych projektov vrátane solárnej elektrárne Pokrovskaja s výkonom 323 MW, čím získala skúsenosti s adaptáciou produktov, dodávkami a lokálnymi službami. Na tomto základe stojí uplatnenie v oblasti verejných služieb, komerčných a priemyselných budov a solárnej energie s úložiskom po celom svete.
Delegácia spoločnosti Ascania Energy navštívila 13. augusta inteligentné výrobné zariadenie spoločnosti Risen Energy, aby si prezrela jeho možnosti výroby, testovania a riadenia kvality fotovoltických systémov a systémov na skladovanie energie. Diskusie sa zamerali na heterojunkčné moduly Hyper-ion Pro, navrhnuté pre vysoký výkon, účinnosť a celoživotný energetický výnos, ako aj kvapalinou chladené systémy na ukladanie energie eTron, ktoré integrujú tepelný manažment, viacvrstvovú bezpečnostnú ochranu a inteligentné riadenie pre aplikácie v elektrárňach na infraštruktúrnej úrovni.
Spoločnosti budú naďalej spolupracovať pri vývoji projektov, lokalizácii produktov, inžinierskom školení, popredajnom servise a budovaní technických kapacít, pričom kombinujú technologické a dodávateľské schopnosti spoločnosti Risen Energy s lokálnymi odbornými znalosťami spoločnosti Ascania Energy s cieľom podporiť zavádzanie solárnych a úložných systémov na Ukrajine.
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