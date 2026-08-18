Risen Energy a Ascania Energy uzavřely partnerství v oblasti solárních elektráren a akumulace energie na Ukrajině

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Risen Energy

Aug 18, 2026, 10:50 ET

NING-CHAJ, Čína, 18. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti Risen Energy a Ascania Energy podepsaly dvě strategická memoranda o porozumění s cílem podpořit projekty v oblasti solární energie a akumulace energie na Ukrajině. Rámec spolupráce zahrnuje projekty se solární kapacitou až 100 MW a bateriové úložiště energie v měřítku energetických sítí o kapacitě 200 MWh.

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Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine
Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine

Memoranda o porozumění podepsali Jerry Qin, ředitel společnosti Risen pro Evropu, a Jevhen Pjatko, generální ředitel a spolumajitel společnosti Ascania Energy. Ceremoniálu se zúčastnil také Jehor Jarmolenko, technický ředitel společnosti Ascania Energy.

Toto partnerství reaguje na poptávku na Ukrajině po nových výrobních kapacitách, decentralizované energetické infrastruktuře a flexibilních řešeních, která posilují spolehlivost dodávek elektřiny. Kombinace solární energie a akumulace energie může zvýšit distribuovanou kapacitu, zlepšit integraci obnovitelných zdrojů, přesunout spotřebu elektřiny a podpořit podniky v době omezení v rozvodné síti.

Ascania Energy působí v rámci celého energetického hodnotového řetězce na Ukrajině, od vývoje projektů, inženýrských služeb a EPC (energetických služeb se zárukou úspory) až po systémovou integraci, energetické řízení, obchodování s energií a přímé dodávky energie. Jako součást skupiny Ascania Group, která má 30 let zkušeností v tomto podnikání, kombinuje společnost místní realizační kapacity s přístupem k firemním zákazníkům.

Společnost Risen nabízí fotovoltaické moduly, systémy pro ukládání energie, střídače a inteligentní energetické řízení, a to s oporou v integrovaných kapacitách v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, zajištění kvality, realizace projektů a globálních služeb. Ke druhému čtvrtletí roku 2026 přesáhly kumulativní dodávky fotovoltaických modulů 121,4 GW a dodávky bateriových systémů pro ukládání energie překročily 10 GWh, přičemž společnost působí ve více než 90 zemích a regionech. Na Ukrajině dodala společnost Risen moduly pro 12 solárních projektů, včetně solární elektrárny Pokrovskaja o výkonu 323 MW, čímž získala zkušenosti s přizpůsobením produktů, dodávkami a místními službami. Tento základ podporuje aplikace v oblasti velkých elektráren, komerčních a průmyslových objektů a kombinace solární energie s akumulací na celém světě.

Dne 13. srpna navštívila delegace společnosti Ascania Energy inteligentní výrobní závod společnosti Risen Energy, aby si prohlédla její výrobní, testovací a kvalitativní kapacity v oblasti fotovoltaiky a akumulace energie. Diskuse se zaměřily na heterojunkční moduly Hyper-ion Pro, navržené pro vysoký výkon, účinnost a celoživotní energetický výnos, a na kapalinou chlazené systémy akumulace energie eTron, které integrují řízení teploty, víceúrovňovou bezpečnostní ochranu a inteligentní řízení pro aplikace ve velkých elektrárnách.

Společnosti budou i nadále spolupracovat v oblasti vývoje projektů, lokalizace produktů, technického školení, poprodejního servisu a budování technických kapacit, přičemž spojí technologie a dodavatelské kapacity společnosti Risen Energy s místními odbornými znalostmi společnosti Ascania Energy s cílem podpořit zavádění solárních systémů s akumulací na Ukrajině.

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