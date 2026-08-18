Risen Energy i Ascania Energy nawiązują współpracę w Ukrainie przy realizacji instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 MW i magazynów energii o pojemności do 200 MWh
News provided byRisen Energy
Aug 18, 2026, 10:57 ET
NINGHAI, Chiny, 18 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy i Ascania Energy podpisały dwa strategiczne porozumienia o współpracy w zakresie projektów fotowoltaicznych i magazynowania energii w Ukrainie. W ramach współpracy mają powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 MW oraz wielkoskalowe bateryjne magazyny energii o pojemności do 200 MWh.
Porozumienia podpisali Jerry Qin, prezes Risen na region Europy, oraz Jewhen Piatko, dyrektor generalny i współwłaściciel Ascania Energy. W uroczystości uczestniczył także Jehor Jarmolenko, dyrektor ds. technologii w Ascania Energy.
Partnerstwo to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Ukrainy na nowe moce wytwórcze, zdecentralizowaną infrastrukturę energetyczną oraz elastyczne rozwiązania wzmacniające stabilność zasilania. Fotowoltaika połączona z magazynami energii może zwiększać moce rozproszone, ułatwiać integrację OZE, przesuwać zużycie energii w czasie i wspierać firmy przy ograniczeniach sieciowych.
Ascania Energy działa w całym ukraińskim łańcuchu wartości energetyki - od realizacji projektów, inżynierii i inwestycji w formule EPC, po integrację systemów, zarządzanie energią, obrót energią i jej bezpośrednie dostawy. Jako część Ascania Group, mającej 30 lat doświadczenia biznesowego, spółka łączy lokalne możliwości realizacyjne z dostępem do klientów biznesowych.
Firma Risen oferuje moduły fotowoltaiczne, magazyny energii, falowniki i rozwiązania w zakresie inteligentnego zarządzania energią, bazując na zintegrowanym zapleczu badawczo-rozwojowym oraz potencjale w zakresie produkcji, zapewniania jakości, realizacji projektów i globalnej obsługi. Na koniec II kwartału 2026 r. łączna moc dostarczonych przez nią modułów fotowoltaicznych przekroczyła 121,4 GW, a systemów bateryjnego magazynowania energii - 10 GWh. Firma działa w ponad 90 krajach i regionach. W Ukrainie Risen dostarczyła moduły na potrzeby 12 inwestycji fotowoltaicznych, w tym dla elektrowni słonecznej Pokrowskaja o mocy 323 MW, zdobywając doświadczenie w adaptacji produktów, dostawach i lokalnej obsłudze. Jest to fundament dla zastosowań wielkoskalowych, komercyjnych i przemysłowych (C&I) oraz projektów łączących fotowoltaikę z magazynami energii na całym świecie.
Dnia 13 sierpnia delegacja Ascania Energy odwiedziła inteligentny zakład produkcyjny Risen Energy, aby zapoznać się z możliwościami firmy w zakresie produkcji, testowania oraz kontroli jakości rozwiązań fotowoltaicznych i magazynów energii. Dyskutowano na temat modułów heterozłączowych Hyper-ion Pro, projektowanych pod kątem wysokiej mocy, sprawności i uzysku energii w całym cyklu życia, oraz chłodzonych cieczą systemów magazynowania energii eTron, w których połączono zarządzanie termiczne, wielowarstwową ochronę i inteligentne sterowanie dla zastosowań wielkoskalowych.
Spółki zamierzają kontynuować współpracę przy realizacji projektów, lokalizacji produktów, szkoleniach dla inżynierów, obsłudze posprzedażowej i budowaniu kompetencji technicznych, łącząc technologię i możliwości dostawcze Risen Energy z lokalnym doświadczeniem Ascania Energy, aby wspierać wdrażanie systemów fotowoltaiczno-magazynowych w Ukrainie.
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