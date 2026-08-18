Risen Energy i Ascania Energy nawiązują współpracę w Ukrainie przy realizacji instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 MW i magazynów energii o pojemności do 200 MWh

NINGHAI, Chiny, 18 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy i Ascania Energy podpisały dwa strategiczne porozumienia o współpracy w zakresie projektów fotowoltaicznych i magazynowania energii w Ukrainie. W ramach współpracy mają powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 MW oraz wielkoskalowe bateryjne magazyny energii o pojemności do 200 MWh.

Porozumienia podpisali Jerry Qin, prezes Risen na region Europy, oraz Jewhen Piatko, dyrektor generalny i współwłaściciel Ascania Energy. W uroczystości uczestniczył także Jehor Jarmolenko, dyrektor ds. technologii w Ascania Energy.

Risen Energy and Ascania Energy Partner on Up to 100 MW Solar and 200 MWh Energy Storage in Ukraine

Partnerstwo to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Ukrainy na nowe moce wytwórcze, zdecentralizowaną infrastrukturę energetyczną oraz elastyczne rozwiązania wzmacniające stabilność zasilania. Fotowoltaika połączona z magazynami energii może zwiększać moce rozproszone, ułatwiać integrację OZE, przesuwać zużycie energii w czasie i wspierać firmy przy ograniczeniach sieciowych.

Ascania Energy działa w całym ukraińskim łańcuchu wartości energetyki - od realizacji projektów, inżynierii i inwestycji w formule EPC, po integrację systemów, zarządzanie energią, obrót energią i jej bezpośrednie dostawy. Jako część Ascania Group, mającej 30 lat doświadczenia biznesowego, spółka łączy lokalne możliwości realizacyjne z dostępem do klientów biznesowych.

Firma Risen oferuje moduły fotowoltaiczne, magazyny energii, falowniki i rozwiązania w zakresie inteligentnego zarządzania energią, bazując na zintegrowanym zapleczu badawczo-rozwojowym oraz potencjale w zakresie produkcji, zapewniania jakości, realizacji projektów i globalnej obsługi. Na koniec II kwartału 2026 r. łączna moc dostarczonych przez nią modułów fotowoltaicznych przekroczyła 121,4 GW, a systemów bateryjnego magazynowania energii - 10 GWh. Firma działa w ponad 90 krajach i regionach. W Ukrainie Risen dostarczyła moduły na potrzeby 12 inwestycji fotowoltaicznych, w tym dla elektrowni słonecznej Pokrowskaja o mocy 323 MW, zdobywając doświadczenie w adaptacji produktów, dostawach i lokalnej obsłudze. Jest to fundament dla zastosowań wielkoskalowych, komercyjnych i przemysłowych (C&I) oraz projektów łączących fotowoltaikę z magazynami energii na całym świecie.

Dnia 13 sierpnia delegacja Ascania Energy odwiedziła inteligentny zakład produkcyjny Risen Energy, aby zapoznać się z możliwościami firmy w zakresie produkcji, testowania oraz kontroli jakości rozwiązań fotowoltaicznych i magazynów energii. Dyskutowano na temat modułów heterozłączowych Hyper-ion Pro, projektowanych pod kątem wysokiej mocy, sprawności i uzysku energii w całym cyklu życia, oraz chłodzonych cieczą systemów magazynowania energii eTron, w których połączono zarządzanie termiczne, wielowarstwową ochronę i inteligentne sterowanie dla zastosowań wielkoskalowych.

Spółki zamierzają kontynuować współpracę przy realizacji projektów, lokalizacji produktów, szkoleniach dla inżynierów, obsłudze posprzedażowej i budowaniu kompetencji technicznych, łącząc technologię i możliwości dostawcze Risen Energy z lokalnym doświadczeniem Ascania Energy, aby wspierać wdrażanie systemów fotowoltaiczno-magazynowych w Ukrainie.