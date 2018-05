Risen Energy débute la construction du projet de parc solaire Yarranlea de 121 MW, en Australie

Le projet Yarranlea, qui couvre une superficie d'environ 250 hectares, dispose d'une puissance installée de 121 MW. Outre l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (IAC), la livraison des modules et le suivi du réglage et de l'étalonnage une fois le projet terminé, Risen Energy sera propriétaire de l'installation et en assurera l'exploitation. Les travaux de construction devraient s'achever au plus tôt d'ici à fin mars de l'année prochaine. Une fois terminée, l'installation sera raccordée au réseau sous la direction du Marché national de l'électricité et alimentera Toowoomba et Darling Downs en électricité propre, avec une capacité de production annuelle moyenne qui devrait atteindre 264 GWh après la mise en service. Concernant les économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz carbonique, le CO 2 sera réduit de 124 000 tonnes métriques, procurant de grands avantages en termes de protection de l'environnement comme de développement économique.

Grâce à un généreux plan de subventions, aux prix élevés de l'électricité et aux subventions de tarifs de rachat qui prendront bientôt fin, l'Australie est devenue le plus grand marché mondial du stockage de l'énergie à usage domestique, sa taille ayant triplé l'an dernier. Les fabricants et concepteurs non australiens ciblent de façon croissante ce marché, en intensifiant leurs efforts dans le pays, dont le leader chinois Risen Energy.

M. Zhong a déclaré : « Nous accordons une grande importance au développement conjoint du projet Yarranlea avec le Gouvernement australien. Nous sommes également fiers du fait que le projet Yarranlea soit notre premier projet IAC à grande échelle dans le pays. Le projet a également reçu l'approbation réglementaire pour le développement du stockage intégré de l'énergie. Nous avons mis en place des zones spécifiques pour le stockage sur site de l'énergie. La capacité de stocker l'énergie signifie que l'électricité économisée durant la journée peut être utilisée durant les périodes de pointe et pendant la nuit, améliorant davantage encore la rentabilité de la station de Yarranlea et réduisant ses coûts de production d'électricité. Nous avons hâte d'œuvrer en étroite collaboration avec les principaux fournisseurs pour assurer l'achèvement et le bon fonctionnement du projet, en vue de fournir de l'énergie régénérable à Toowoomba et à Darling Downs. »

M. Zhong a ajouté : « Outre le Queensland, nous ciblons d'autres États d'Australie, notamment le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie-Occidentale. Pour faciliter le développement du projet, nous avons chargé des experts chevronnés d'analyser nos projets en cours, tout en préparant le développement de centrales électriques supplémentaires nous appartenant et que nous exploiterons nous-mêmes. Nous prévoyons de poursuivre notre expansion en Australie ces cinq prochaines années, en ciblant une capacité d'un GW. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/694699/Risen_Energy.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd