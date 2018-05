Risen Energy rozpoczyna konstrukcję projektu solarnego Yarranlea w Australii o mocy 121 MW

Projekt Yarranlea, którego powierzchnia zajmuje około 250 hektarów wyróżniać się będzie mocą zainstalowaną na poziomie 121 MW. Poza inżynierią, zakupami i budową (tzw. EPC), a także zapewnieniem modułów i ich późniejszym dopasowaniem i kalibracją po zakończeniu budowy firma Risen Energy będzie także w pełni zarządzać zakładem i pozostanie w jego pełnym posiadaniu. Budowa ma skończyć się nie wcześniej niż pod koniec marca przyszłego roku. Po zakończeniu budowy zakład zostanie podłączony do sieci zarządzanej przez Krajowy Rynek Energetyczny i będzie zapewniać czystą energię na potrzeby miast Toowoomba i Darling Downs. Średni roczny poziom produkcji energii zakładu osiągnie 264 GWh. Jeżeli chodzi o oszczędzanie energii i ograniczanie emisji, projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji CO 2 o 124 000 ton metrycznych, co doprowadzi do znaczących korzyści jeżeli chodzi o ochronę środowiska i rozwój gospodarczy.

Ze względu na rozbudowany plan dotacji, wysokie ceny energii i kończące się dotacje tzw. feed-in-tariff (FiT) Australia stała się największym na świecie rynkiem magazynowania energii na potrzeby mieszkalne, a wielkość rynku uległa potrojeniu w zeszłym roku. Rośnie liczba producentów spoza Australii, którzy chcą zdobyć rynek przez przyspieszenie swoich działań na tym obszarze. Należy do nich także lider z Chin firma Risen Energy.

– Bardzo ważna jest dla nas współpraca z australijskim rządem w ramach projektu Yarranlea. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że projekt Yarranlea jest naszym pierwszym dużym projektem typu EPC w tym kraju. Projekt zdobył wszystkie wymagane pozwolenia w zakresie utworzenia zintegrowanego systemu magazynowania energii. Ustanowiliśmy wytyczone strefy do magazynowania energii na miejscu. Możliwość magazynowania energii oznacza, że nadmiar produkowanej w ciągu dnia energii może być przechowywany i wykorzystywany w szczytowych okresach i wieczorami, co jeszcze bardziej przyczyni się do podniesienia rentowności i zmniejszenia kosztów generacji energii w elektrowni Yarranlea. Wyglądamy ścisłej współpracy z wiodącymi dostawcami w celu zapewnienia pomyślnej realizacji projektu. Naszym celem jest zapewnienie odnawialnej energii miastom Toowoomba i Darling Downs – skomentował dyrektor Zhong.

– Poza stanem Queensland zamierzamy także trafić do innych regionów w Australii, a zwłaszcza do stanów Victoria, Nowa Południowa Walia i Australia Zachodnia. Aby ułatwić realizację tej strategii, wyznaczyliśmy doświadczonych ekspertów, którzy zajmują się analizowaniem naszych bieżących projektów, podczas gdy przygotowujemy kolejne elektrownie w naszym posiadaniu i pod naszymi auspicjami. Planujemy dalszą ekspansję w Australii w ciągu najbliższych pięciu lat, a naszym celem jest osiągnięcie 1 GW możliwości generacji energii – dodał dyrektor.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/694699/Risen_Energy.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd