Le module [email protected] alimente la révolution mondiale de l'énergie verte et ouvre la voie à l'ère des émissions nettes nulles

NINGBO, Chine, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- Au milieu d'un SNEC 2021 plein à craquer, Risen Energy Co., Ltd (« Risen Energy »), un fabricant de premier rang de produits solaires photovoltaïques à haute performance, a attiré l'attention des exposants et des participants avec le lancement de [email protected], le premier module solaire produit en masse de l'industrie avec une puissance de 700 W.

Dévoilé le 3 juin, le module [email protected] annonce l'arrivée de l'ère du PV 7.0 et promet des performances plus stables et une production d'énergie plus élevée dans une seule tranche de silicium de 210 mm. [email protected] est l'abréviation de « New Tunneling oxide/amorphous-Si (@) N-type technology ». Le « @ » représente la passivation combinée de l'oxyde (o) et du Si amorphe (a). Grâce à la technologie [email protected], Risen Energy est en mesure de résoudre le problème du taux élevé de recombinaison en surface des cellules PERC traditionnelles sur les zones métalliques, ce qui améliore la tension à circuit ouvert et l'efficacité des cellules. [email protected] est le dernier exemple en date de la manière dont Risen Energy exploite sa technologie de pointe en matière de modules pour répondre à la demande mondiale croissante d'une révolution énergétique verte et contribue à atteindre l'objectif de zéro émission nette.

« Alors que le monde poursuit sa route vers un avenir neutre en carbone, la capacité installée d'énergie verte augmente à un rythme rapide. Des centaines de nouvelles entreprises sont apparues sur le marché, et l'industrie photovoltaïque est confrontée à une vague sans précédent d'opportunités et de défis. Chez Risen Energy, nos institutions de recherche scientifique de niveau national et nos laboratoires certifiés au niveau international nous ont permis d'être à l'avant-garde de cette transformation. Avec nos derniers modules photovoltaïques basés sur une plate-forme de plaquettes de silicium de 210 mm, nous pouvons effectivement faire baisser le coût du kilowatt-heure, générer les revenus les plus élevés possibles pour les clients et contribuer à la réduction globale des émissions de carbone », a déclaré la société.

Le module solaire haute puissance [email protected] 700 W utilise des technologies avancées, telles que le découpage non destructif de cellules solaires à moitié coupées, le multi-busbar (MBB) et le conditionnement à haute densité, pour améliorer le rendement et réduire efficacement le risque de fissuration des cellules et de points chauds. En outre, le module combine les avantages des technologies de cellules solaires de nouvelle génération TOPCon et HJT et les complète. En conséquence, [email protected] peut se targuer d'un rendement global des modules de 22,5 %, avec des coûts maîtrisés en dessous des normes de production de masse.

[email protected] est également un exemple brillant de la nouvelle série de Risen Energy à faible tension et à courant élevé. Les produits à basse tension, tels que les tranches de silicium de 210 mm, peuvent supporter des charges plus élevées et abriter une plus grande capacité installée. Sur la base d'estimations comparées aux modules traditionnels de 182 mm d'une puissance de 540 W, [email protected] augmente considérablement l'efficacité de la production d'énergie et la stabilité des performances tout en réduisant les coûts. Le module permet une réduction de 6,6 % de la surface au sol et une augmentation de 29,63 % de la capacité installée, ce qui réduit les coûts globaux du BOS de 6,68 à 8,95 % et les coûts du LCOE de 4,84 à 6,16 %.

Alors que l'ère du PV 7.0 approche à grands pas, le lancement de [email protected] est prêt à propulser le secteur vers de nouveaux sommets. Pour l'avenir, Risen Energy continuera à exploiter ses technologies de pointe afin de rester à la pointe des débouchés actuels de la production d'électricité, de promouvoir la réduction des coûts LCOE et, en fin de compte, d'apporter de plus grands avantages aux clients. Parallèlement, l'entreprise investira continuellement dans la R&D afin de répondre aux besoins de la révolution énergétique verte et d'ouvrir l'ère mondiale des émissions nettes nulles.

À propos de Risen Energy

Risen Energy est un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques à haute performance, classé Tier 1 et noté « AAA », et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d'électricité. Cette société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. L'innovation technico-commerciale, soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, englobe l'ensemble des solutions commerciales photovoltaïques de Risen Energy, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et à notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de créer un climat de collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

