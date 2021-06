Modul [email protected] je motorom globálnej zelenej energetickej revolúcie a zahajuje éru čistých nulových emisií

NINGBO, Čína, 14. júna 2021 /PRNewswire/ -- Uprostred nabitého veľtrhu SNEC 2021 upútala spoločnosť Risen Energy Co., Ltd. ("Risen Energy"), popredný výrobca vysoko výkonných solárnych fotovoltaických produktov úrovne 1, pozornosť vystavovateľov i účastníkov uvedením modulu [email protected], prvého sériovo vyrábaného solárneho modulu s výkonom až 700 W.

Modul [email protected], ktorý bol predstavený 3. júna, znamená príchod éry fotovoltaiky 7.0 a sľubuje stabilnejší výkon a vyššiu produkciu energie na jedinom kremíkovom paneli s veľkosťou 210 mm. [email protected] je skratka pre technológiu nazvanú "Nové tunelovanie oxidu / amorfného kremíka (@) typu N". Znak "@" znamená kombinovanú pasiváciu oxidu (o) a amorfného kremíka (a). Vďaka technológii [email protected] je spoločnosť Risen Energy schopná vyriešiť problém vysokej miery povrchovej rekombinácie tradičných PERC článkov na kovových plochách, čo zlepšuje elektromotorické napätie a účinnosť článkov. [email protected] je najnovším príkladom toho, ako spoločnosť Risen Energy využíva svoju špičkovú technológiu modulov na uspokojenie rastúceho celosvetového dopytu po zelenej energetickej revolúcii a prispieva k dosiahnutiu cieľa čistých nulových emisií.

"S tým, ako svet postupuje na ceste k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti, rastie inštalovaná kapacita zelenej energie rýchlym tempom. Na trhu sa objavili stovky nových spoločností a fotovoltaický priemysel čelí nebývalému nárastu príležitostí a výziev. V spoločnosti Risen Energy nám naše vedecké výskumné inštitúcie na národnej úrovni a medzinárodne certifikované laboratória umožnili stať na čele tejto transformácie. S našimi najnovšími fotovoltaickými modulmi, založenými na platforme 210 mm kremíkových doštičiek, môžeme účinne znížiť náklady na kilowatthodinu, generovať najvyššie možné príjmy pre zákazníkov a prispieť ku globálnemu zníženiu uhlíkových emisií," uviedla spoločnosť.

Vysoko výkonný solárny modul [email protected] 700 W využíva pokročilé technológie, ako je nedeštruktívne rezanie narezaných solárnych článkov, viacnásobné zbernice (MBB) a balenie s vysokou hustotou, ktoré zlepšujú účinnosť a účinne znižujú riziko prasknutia článkov a vzniku miest prehrievania. Modul navyše kombinuje výhody a dopĺňa technológiu solárnych článkov novej generácie Topcon a HJT. Vďaka tomu sa [email protected] môže pochváliť celkovou účinnosťou modulu 22,5% a kontrolovanými nákladmi v rámci štandardov hromadnej výroby.

[email protected] je tiež žiarivým príkladom novej nízkonapäťové, vysokoprúdovej rady spoločnosti Risen Energy. Nízkonapäťové výrobky, ako sú kremíkové doštičky s veľkosťou 210 mm, zvládnu vyššiu záťaž a pojmú väčšiu inštalovanú kapacitu. Podľa odhadov v porovnaní s tradičnými modulmi s veľkosťou 182 mm a výkonom 540 W zvyšuje [email protected] výrazne účinnosť výroby energie a stabilný výkon a súčasne znižuje náklady. Vďaka modulu je možné znížiť podlahovú plochu o 6,6% a zvýšiť inštalovaný výkon o 29,63%, čo znamená zníženie celkových nákladov BOS o 6,68 až 8,95% a nákladov LCOE o 4,84 až 6,16%.

S blížiacou sa érou fotovoltaiky 7.0 je uvedenie modulu [email protected] pripravené posunúť odvetvia na novú úroveň. Do budúcnosti bude spoločnosť Risen Energy aj naďalej využívať svoje špičkové technológie, aby udržala krok so súčasnými odbytiskami na výrobu energie, podporila znižovanie nákladov LCOE a v konečnom dôsledku priniesla zákazníkom väčšie výhody. Zároveň bude spoločnosť neustále investovať do výskumu a vývoja s cieľom splniť požiadavky zelenej energetickej revolúcie a začať globálne éru čistých nulových emisií.

O spoločnosti Risen Energy

Spoločnosť Risen Energy je popredným svetovým výrobcom vysoko výkonných fotovoltaických produktov úrovne 1 s hodnotením "AAA" a poskytovateľom komplexných obchodných riešení pre výrobu energie. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1986 a v roku 2010 vstúpila na burzu, vytvára hodnoty pre svojich globálnych zákazníkov. Technické a obchodné inovácie, spolu so špičkovou kvalitou a podporou, prinášajú komplexné obchodné riešenia spoločnosti Risen Energy v oblasti fotovoltaiky, ktorá patrí k najvýkonnejším a nákladovo najefektívnejším v obore. Vďaka prítomnosti na miestnom trhu a silnému finančnému zázemiu sme odhodlaní a schopní budovať strategickú, obojstranne výhodnú spoluprácu s našimi partnermi a spoločne využiť rastúcu hodnotu zelenej energie.

