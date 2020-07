Risen Energy lance ses modules 600 W+ en « basse tension » : plus grands que grands, de la hauteur dans la réduction

NINGBO, Chine, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 'Cinquième séminaire sur la conception de centrales électriques et la sélection d'équipements' et du 'Séminaire sur les tendances en technologie 210' organisés conjointement par PVmen et Risen Energy, Risen Energy a fait part de ses plans en vue du lancement de ses modules photovoltaïques (PV) de la série Titan 600 W+. Cet événement conjoint a eu lieu du 23 au 25 juillet à Guizhou où il a attiré la participation d'experts et de représentants d'entreprises du secteur pour des débats animés sur la maturité d'installations prenant en charge la chaîne industrielle et la recherche concernant la technologie 210. Ceci a été également l'occasion de discussions positives sur les nouveaux modules 600 W+ de Risen Energy à intensité élevée en basse tension.