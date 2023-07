Risen Energy signe un accord de fourniture de modules HIT de 1 GW avec Athein

NINGBO, Chine, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co, Ltd, une société solaire à intégration verticale de premier plan, a signé un accord de fourniture avec Athein Holding Pte Ltd, une société plateforme de producteurs d'électricité indépendants (IPP) incorporée à Singapour. L'accord prévoit que Risen Energy fournira jusqu'à 1 GWp de modules photovoltaïques hétérojonction avec couche mince intrinsèque (HIT) de pointe à Athein Holding Pte Ltd, ce qui consolide la position de Risen Energy en tant que leader de la technologie HIT et de l'innovation en matière d'énergie renouvelable.

En tant que société plateforme IPP, Athein Holding Pte Ltd joue un rôle essentiel dans le développement des infrastructures d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est et en Inde. Grâce à cette entreprise, Risen Energy contribuera à la mission d'Athein Holding Pte Ltd, qui consiste à acquérir, développer, construire et exploiter des projets solaires à grande échelle et sur toiture dans ces régions. Cet accord stratégique démontre l'engagement de Risen Energy à promouvoir l'élaboration de solutions énergétiques propres dans le monde entier et s'inscrit parfaitement dans la vision de l'entreprise, qui est de créer un avenir durable pour tous.

La technologie HIT est une technologie photovoltaïque de pointe qui combine un rendement élevé et une faible dégradation, offrant ainsi des performances supérieures à celles des modules photovoltaïques traditionnels. En tant que leader mondial de la technologie HIT, Risen Energy est particulièrement bien placée pour fournir des modules photovoltaïques HIT de haute qualité et à haut rendement qui répondent aux exigences uniques d'Athein Holding Pte Ltd et soutiennent ses plans d'expansion dans les régions APAC et sur le marché indien. En outre, Risen Energy fournira des services supplémentaires tels que l'assistance technique, la formation et les services après-vente afin de garantir à Athein Holding Pte Ltd une expérience fluide.

« Les modules HIT de Risen Energy nous ouvrent une nouvelle voie pour améliorer notre capacité à répondre à la demande mondiale croissante de solutions énergétiques propres », a déclaré Milan Koev, PDG d'Athein. « Cette collaboration marque une étape importante pour Athein, qui continue à renforcer sa position de leader dans l'industrie des énergies renouvelables. »

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec Athein, qui marque une étape importante dans nos efforts pour stimuler le développement de la technologie des énergies renouvelables dans le monde entier », a déclaré B.V. Chaudary, directeur général des ventes et du marketing de Risen Energy. « Grâce à ce partenariat, nous sommes convaincus que nos modules photovoltaïques HIT fiables et de haute qualité aideront Athein à atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable et contribueront à la croissance de l'industrie des énergies renouvelables. »

Cet accord de fourniture souligne la position de Risen Energy en tant que leader de la technologie HIT et son engagement à fournir des solutions innovantes et durables à ses clients dans le monde entier. En s'associant à des entreprises avant-gardistes comme Athein Holding Pte Ltd, Risen Energy est bien placée pour accélérer l'adoption de solutions énergétiques propres et durables dans le monde entier.

À propos de Risen Energy

Risen Energy est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits solaires et photovoltaïques haute performance et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d'énergie. La société, fondée en 1986 et entrée en bourse en 2010, impose la génération de valeur pour ses clients mondiaux, gagnant des parts de marché remarquables dans plus de 60 pays, y compris en Chine, en Europe, aux États-Unis, en Inde, au Brésil, en Colombie, au Chili, en Australie, entre autres. Risen Energy est bien approvisionnée pour fournir d'excellents services et des partenariats à long terme à ses clients dans les marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web. www.risenenergy.com

À propos d'Athein

Athein est un partenariat Joint-Venture entre 5 entreprises d'Asie du Sud-Est et d'Inde. La société plateforme s'est engagée à aider ses clients multinationaux du secteur manufacturier à atteindre leurs objectifs nets zéro et prévoit d'exploiter 1 GWp d'actifs renouvelables d'ici 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web. www.athein.net

